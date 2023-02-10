Скажет что-то новое и важное: официально подтверждено, что 21 февраля Путин выступит с обращением

В Кремле подтвердили, что на 21 февраля назначено послание Путина Федеральному Собранию

Российский президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Эту информацию сегодня официально подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Двадцать первого февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином Дворе", — уточнил Песков.

Песков отметил, что в послании основной акцент президентом будет сделан на СВО, экономикк и социальной сфере. На мероприятие впервые могут быть приглашены ветераны боевых действий. Пока не решено, разрешат ли присутствовать иностранной прессе.

"Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных", — подчеркнул Песков.

В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".