Скандал и перепалка в прямом эфире: Что планировал Зеленский на переговорах в Стамбуле
simplicius76.substack.com
СМИ: Зеленский хотел устроить ловушку для Путина на переговорах в Стамбуле, но сам в неё попал
Испанское издание Publico опубликовало материал, в котором утверждается: Владимир Зеленский пытался организовать медийную провокацию против Владимира Путина во время переговоров в Стамбуле, но его план обернулся неудачей.
Что задумывал Зеленский
По информации журналиста Хуана Антонио Санса, президент Украины рассчитывал устроить «поединок» с Путиным в прямом эфире.
Он якобы намеревался:
- заманить российского лидера на встречу в Стамбуле;
- провести острое политическое шоу с участием СМИ;
- создать выгодный для себя информационный повод.
Однако, как отмечает автор, Москва не поддалась на эту провокацию и не пошла на поводу у медийного сценария.
Почему план не сработал
Антонио Санс считает, что Зеленский нарушил дипломатические протоколы, попытавшись перевести переговоры сразу на высокий уровень — в обход начального этапа контактов между представителями МИД. Подобные действия противоречат международной практике и выглядели непрофессионально.
«Такой шаг выставил его как недальновидного политика», — пишет журналист.
Реакция международного сообщества
Согласно публикации, в западных кругах Зеленский вызвал недоумение, а бывший президент США Дональд Трамп якобы даже возмутился действиями Киева, увидев в них угрозу хрупкому дипломатическому балансу.
Материал подчёркивает: попытка использовать переговорную площадку как шоу обернулась публичным провалом, сообщает politcentr.
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