СМИ: Зеленский хотел устроить ловушку для Путина на переговорах в Стамбуле, но сам в неё попал

Испанское издание Publico опубликовало материал, в котором утверждается: Владимир Зеленский пытался организовать медийную провокацию против Владимира Путина во время переговоров в Стамбуле, но его план обернулся неудачей.

Что задумывал Зеленский

По информации журналиста Хуана Антонио Санса, президент Украины рассчитывал устроить «поединок» с Путиным в прямом эфире.

Он якобы намеревался:

заманить российского лидера на встречу в Стамбуле;

провести острое политическое шоу с участием СМИ;

создать выгодный для себя информационный повод.

Однако, как отмечает автор, Москва не поддалась на эту провокацию и не пошла на поводу у медийного сценария.

Почему план не сработал

Антонио Санс считает, что Зеленский нарушил дипломатические протоколы, попытавшись перевести переговоры сразу на высокий уровень — в обход начального этапа контактов между представителями МИД. Подобные действия противоречат международной практике и выглядели непрофессионально.

«Такой шаг выставил его как недальновидного политика», — пишет журналист.

Реакция международного сообщества

Согласно публикации, в западных кругах Зеленский вызвал недоумение, а бывший президент США Дональд Трамп якобы даже возмутился действиями Киева, увидев в них угрозу хрупкому дипломатическому балансу.

Материал подчёркивает: попытка использовать переговорную площадку как шоу обернулась публичным провалом, сообщает politcentr.