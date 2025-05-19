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Скандал и перепалка в прямом эфире: Что планировал Зеленский на переговорах в Стамбуле

Зеленский планировал провокацию против Путина н...

simplicius76.substack.com

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СМИ: Зеленский хотел устроить ловушку для Путина на переговорах в Стамбуле, но сам в неё попал

Испанское издание Publico опубликовало материал, в котором утверждается: Владимир Зеленский пытался организовать медийную провокацию против Владимира Путина во время переговоров в Стамбуле, но его план обернулся неудачей.

Что задумывал Зеленский

По информации журналиста Хуана Антонио Санса, президент Украины рассчитывал устроить «поединок» с Путиным в прямом эфире.

Он якобы намеревался:

  • заманить российского лидера на встречу в Стамбуле;
  • провести острое политическое шоу с участием СМИ;
  • создать выгодный для себя информационный повод.

Однако, как отмечает автор, Москва не поддалась на эту провокацию и не пошла на поводу у медийного сценария.

Почему план не сработал

Антонио Санс считает, что Зеленский нарушил дипломатические протоколы, попытавшись перевести переговоры сразу на высокий уровень — в обход начального этапа контактов между представителями МИД. Подобные действия противоречат международной практике и выглядели непрофессионально.

«Такой шаг выставил его как недальновидного политика», — пишет журналист.

Реакция международного сообщества

Согласно публикации, в западных кругах Зеленский вызвал недоумение, а бывший президент США Дональд Трамп якобы даже возмутился действиями Киева, увидев в них угрозу хрупкому дипломатическому балансу.

Материал подчёркивает: попытка использовать переговорную площадку как шоу обернулась публичным провалом, сообщает politcentr.

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