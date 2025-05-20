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Скандал и перепалка в прямом эфире: Что планировал Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле

Испанское издание Publico сообщило, что Владими...

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Испанское издание Publico сообщило, что Владимир Зеленский пытался устроить медийную провокацию против Путина на переговорах в Стамбуле, но его план провалился из-за отказа Москвы участвовать в шоу.

Что задумывал Зеленский

По информации журналиста Хуана Антонио Санса, президент Украины хотел организовать публичную ловушку для Владимира Путина во время возможных переговоров в Стамбуле.

Он якобы планировал:

  • заманить российского президента на встречу;
  • провести резонансное «политическое шоу» с участием западных СМИ;
  • создать выгодный информационный повод, выставив Россию в невыгодном свете.

Однако Москва отказалась участвовать в медийном спектакле, не нарушив дипломатического протокола.

Почему провалился сценарий

По мнению автора материала, Зеленский нарушил дипломатические нормы, пытаясь миновать подготовительные этапы переговоров и сразу перейти к прямому контакту лидеров.

«Это выглядело как попытка использовать дипломатическую площадку в личных целях, что вызвало недоумение у западных партнёров», — отмечает Хуан Антонио Санс.

Он добавил, что подобный шаг ослабил репутацию Зеленского как международного переговорщика и поставил под сомнение его политическую зрелость.

Как отреагировал Запад

По данным Publico, в международных кругах действия Зеленского восприняли с настороженностью.

Сообщается, что даже Дональд Трамп — бывший президент США — негативно отнёсся к идее, посчитав её угрозой дипломатическому балансу.

«Попытка превратить переговоры в шоу стала публичным провалом», — резюмирует испанское издание.

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