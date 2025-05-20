Скандал и перепалка в прямом эфире: Что планировал Владимир Зеленский на переговорах в Стамбуле
news.tek.fm
Испанское издание Publico сообщило, что Владимир Зеленский пытался устроить медийную провокацию против Путина на переговорах в Стамбуле, но его план провалился из-за отказа Москвы участвовать в шоу.
Что задумывал Зеленский
По информации журналиста Хуана Антонио Санса, президент Украины хотел организовать публичную ловушку для Владимира Путина во время возможных переговоров в Стамбуле.
Он якобы планировал:
- заманить российского президента на встречу;
- провести резонансное «политическое шоу» с участием западных СМИ;
- создать выгодный информационный повод, выставив Россию в невыгодном свете.
Однако Москва отказалась участвовать в медийном спектакле, не нарушив дипломатического протокола.
Почему провалился сценарий
По мнению автора материала, Зеленский нарушил дипломатические нормы, пытаясь миновать подготовительные этапы переговоров и сразу перейти к прямому контакту лидеров.
«Это выглядело как попытка использовать дипломатическую площадку в личных целях, что вызвало недоумение у западных партнёров», — отмечает Хуан Антонио Санс.
Он добавил, что подобный шаг ослабил репутацию Зеленского как международного переговорщика и поставил под сомнение его политическую зрелость.
Как отреагировал Запад
По данным Publico, в международных кругах действия Зеленского восприняли с настороженностью.
Сообщается, что даже Дональд Трамп — бывший президент США — негативно отнёсся к идее, посчитав её угрозой дипломатическому балансу.
«Попытка превратить переговоры в шоу стала публичным провалом», — резюмирует испанское издание.
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