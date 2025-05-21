Скандал и перепалка в прямом эфире: Что было запланировано Владимиром Зеленским на переговорах в Стамбуле
mtavari.tv
Согласно публикации испанского издания Publico, президент Украины Владимир Зеленский пытался использовать потенциальные переговоры в Стамбуле для медийной провокации против Владимира Путина.
Об этом сообщил журналист Хуан Антонио Санс, ссылаясь на собственные источники.
Сценарий предполагал:
- привлечение Путина на личную встречу;
- создание политического шоу с участием западных телеканалов;
- резонансный информационный повод, выгодный Киеву.
Однако, как отмечает Publico, Москва отказалась участвовать, сохранив при этом формальный дипломатический стиль и не нарушив протокол.
Почему провалился план
По словам журналиста, Зеленский попытался обойти классический дипломатический формат, миновав подготовительные раунды и пытаясь перейти к прямому контакту с Путиным. Это вызвало непонимание даже у западных партнёров.
«Попытка превратить площадку переговоров в инструмент личного пиара подорвала доверие к Зеленскому как к переговорщику», — пишет Санс.
В материале подчёркивается, что это негативно сказалось на имидже украинского лидера в международных кругах.
Как отреагировал Запад
По данным источников издания:
- Идею восприняли с настороженностью в европейских и американских кругах;
- Даже Дональд Трамп (экс-президент США) якобы критически оценил инициативу, посчитав её вредной для дипломатического баланса.
Publico резюмирует: попытка политического шоу закончилась провалом, а инициатива Зеленского была воспринята как неуместная в условиях дипломатического конфликта.
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