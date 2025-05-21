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Скандал и перепалка в прямом эфире: Что было запланировано Владимиром Зеленским на переговорах в Стамбуле

Испанское издание Publico сообщило, что Владими...

mtavari.tv

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Согласно публикации испанского издания Publico, президент Украины Владимир Зеленский пытался использовать потенциальные переговоры в Стамбуле для медийной провокации против Владимира Путина.

Об этом сообщил журналист Хуан Антонио Санс, ссылаясь на собственные источники.

Сценарий предполагал:

  • привлечение Путина на личную встречу;
  • создание политического шоу с участием западных телеканалов;
  • резонансный информационный повод, выгодный Киеву.

Однако, как отмечает Publico, Москва отказалась участвовать, сохранив при этом формальный дипломатический стиль и не нарушив протокол.

Почему провалился план

По словам журналиста, Зеленский попытался обойти классический дипломатический формат, миновав подготовительные раунды и пытаясь перейти к прямому контакту с Путиным. Это вызвало непонимание даже у западных партнёров.

«Попытка превратить площадку переговоров в инструмент личного пиара подорвала доверие к Зеленскому как к переговорщику», — пишет Санс.

В материале подчёркивается, что это негативно сказалось на имидже украинского лидера в международных кругах.

Как отреагировал Запад

По данным источников издания:

  • Идею восприняли с настороженностью в европейских и американских кругах;
  • Даже Дональд Трамп (экс-президент США) якобы критически оценил инициативу, посчитав её вредной для дипломатического баланса.

Publico резюмирует: попытка политического шоу закончилась провалом, а инициатива Зеленского была воспринята как неуместная в условиях дипломатического конфликта.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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