Синоптики в самый последний момент поменяли прогноз на июнь. Будет хуже, чем мы думали

Метеорологический портал Gismeteo обновил прогноз на июнь 2025 года.

В большинстве регионов России ожидается прохладная погода с преобладанием дождей и лишь несколькими солнечными днями.

Приморье и Владивосток

Ранее прогнозировалась тёплая и солнечная погода, но теперь ситуация изменилась. Во Владивостоке солнечный день выпадает лишь на 19 июня, когда температура поднимется до +26°C. Остальные 10 дней месяца будут облачными и дождливыми, а в начале июня температура едва достигнет +10°C.

Москва и Московский регион

В столице июнь также будет прохладным, с 14 дождливыми днями. Единственный солнечный день — 21 июня, когда температура прогреется до +30°C. Ожидаются также небольшие перепады температур в течение месяца.

Омск

Ситуация в Омске схожа с Москвой: солнечный день выпадает на 16 июня, а остальное время будет облачным и дождливым, что также соответствует общей тенденции погоды по России.

Этот прогноз показывает, что июнь 2025 года не порадует россиян долгими тёплыми днями, но для некоторых регионов будет шанс на несколько солнечных дней.