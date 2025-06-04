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Синоптики в последний момент поменяли прогноз на июнь. Будет хуже, чем мы думали

Июнь 2025 в России ожидается прохладным и дождл...

kasheloff.ru

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Прогноз погоды на июнь 2025 в России: один солнечный день и много дождей

Метеорологический портал Gismeteo обновил прогноз на июнь 2025 года. Во многих регионах России месяц обещает быть прохладным и дождливым с минимальным количеством солнечных дней.

Приморье и Владивосток

Ранее ожидалось тепло и солнце, но теперь прогноз изменён: во Владивостоке солнечный день только 19 июня с температурой до +26°C. Остальные 10 дней июня будут облачными и дождливыми, в начале месяца температура едва дотянет до +10°C.

Москва и Московский регион

В столице июнь также обещает быть прохладным с 14 дождливыми днями и лишь одним солнечным — 21 июня, когда воздух прогреется до +30°C.

Омск

Ситуация схожа: солнечный день 16 июня, остальное время облачно и дождливо.

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