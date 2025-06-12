Синоптики в последний момент поменяли прогноз на июнь 2025 – всё будет гораздо хуже, чем мы все думали

Сдержанное начало лета: прогноз погоды на июнь 2025 года в России

Лето 2025 года в России начнется с переменчивой и прохладной погоды. Метеорологи ожидают, что июнь будет дождливым и пасмурным, с редкими солнечными днями. Солнце появится лишь изредка, и большая часть месяца будет под облаками. Прогнозируетcя, что в июне будет не более 5-7 солнечных дней.

Прогноз по регионам

Приморский край: прохлада и дождь

Приморский край встретит июнь с более прохладной погодой, чем обычно. В первой половине месяца температура будет варьироваться от +10 до +15 градусов, и почти каждый день будут дожди, создавая ощущение затяжной осени. Единственный солнечный день — 19 июня, когда температура может подняться до +26 градусов. Утром и вечером температура будет опускаться до +10 градусов.

Москва: пасмурные будни

В Москве июнь не будет жарким. Солнечные дни будут редкими, и в основном погода будет пасмурной с незначительными прояснениями. Температура редко поднимется выше +25 градусов, а ночью возможны заморозки до +10 градусов. Самый солнечный день — 21 июня, когда температура может достичь +30 градусов, но даже в этот день небо будет покрыто облаками, и вероятность дождя останется высокой.

Омск: лето в тени

В Омске июнь будет также преимущественно облачным и дождливым. Температура будет колебаться между +15 и +20 градусами, создавая впечатление, что лето ещё не наступило. В 16 июня ожидается кратковременное потепление до +20 градусов, но в остальное время температура останется прохладной и дождливой.

Как подготовиться к погоде

Несмотря на прогноз прохладной и дождливой погоды, важно быть готовыми к непогоде. Возьмите с собой зонты, дождевики, тёплую одежду и непромокаемую обувь, особенно в первой половине месяца. Активный отдых на улице лучше планировать на более поздние даты месяца, когда вероятность солнечных дней будет выше.

Прогнозы могут изменяться, поэтому следите за актуальными обновлениями и будьте готовы к любым поворотам погоды. Даже в дождливые дни можно наслаждаться природой, вооружившись необходимыми средствами защиты от дождя.