Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Синоптики в последний момент поменяли прогноз на июнь 2025 – всё будет гораздо хуже, чем мы все думали

В июне 2025 года в России ожидается прохладная ...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Сдержанное начало лета: прогноз погоды на июнь 2025 года в России

Лето 2025 года в России начнется с переменчивой и прохладной погоды. Метеорологи ожидают, что июнь будет дождливым и пасмурным, с редкими солнечными днями. Солнце появится лишь изредка, и большая часть месяца будет под облаками. Прогнозируетcя, что в июне будет не более 5-7 солнечных дней.

Прогноз по регионам

  • Приморский край: прохлада и дождь

Приморский край встретит июнь с более прохладной погодой, чем обычно. В первой половине месяца температура будет варьироваться от +10 до +15 градусов, и почти каждый день будут дожди, создавая ощущение затяжной осени. Единственный солнечный день — 19 июня, когда температура может подняться до +26 градусов. Утром и вечером температура будет опускаться до +10 градусов.

  • Москва: пасмурные будни

В Москве июнь не будет жарким. Солнечные дни будут редкими, и в основном погода будет пасмурной с незначительными прояснениями. Температура редко поднимется выше +25 градусов, а ночью возможны заморозки до +10 градусов. Самый солнечный день — 21 июня, когда температура может достичь +30 градусов, но даже в этот день небо будет покрыто облаками, и вероятность дождя останется высокой.

  • Омск: лето в тени

В Омске июнь будет также преимущественно облачным и дождливым. Температура будет колебаться между +15 и +20 градусами, создавая впечатление, что лето ещё не наступило. В 16 июня ожидается кратковременное потепление до +20 градусов, но в остальное время температура останется прохладной и дождливой.

Как подготовиться к погоде

Несмотря на прогноз прохладной и дождливой погоды, важно быть готовыми к непогоде. Возьмите с собой зонты, дождевики, тёплую одежду и непромокаемую обувь, особенно в первой половине месяца. Активный отдых на улице лучше планировать на более поздние даты месяца, когда вероятность солнечных дней будет выше.

Прогнозы могут изменяться, поэтому следите за актуальными обновлениями и будьте готовы к любым поворотам погоды. Даже в дождливые дни можно наслаждаться природой, вооружившись необходимыми средствами защиты от дождя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Второй брак» без фальши: как Раиля Каримова снимает комедию, в которой узнаёшь себя

Интересное в Казани

день назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

уничтожение клопов можайск

Не у нас

день назад

Священник из Сергиева Посада назвал 3 знамения: Конец света идет по Писанию

Новости Татарстана

21 час назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

экспертиза фундамента цена в Москве

Новости Казани

день назад

В МЧС раскрыли подробности гибели мальчика на озере Большое Лебяжье в Казани

Новости Казани

19 часов назад

Стали известны подробности гибели женщины, найденной в озере под Казанью

Новости Казани

15 часов назад

На Горьковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

Новости Казани

день назад

В озере Казани утонул ребенок
Новости Татарстана
15 часов назад

На VK Fest выступят татарские артисты

Мероприятие пройдет 29 июня

Новости Казани

14 часов назад

Вахитовском суд в Казани освободит Роберта Мусина из-за болезни

Интересное в Казани

день назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

Новости Казани

15 часов назад

На Горьковском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

Новости Казани

15 часов назад

В казанской квартире матери экс-мэра Бугульмы прошел обыск
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
21 час назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Новости Казани

16 часов назад

В 92 автобусе в Казани завязалась драка между пассажирами

Новости Татарстана

16 часов назад

В РТ жена участника СВО обратилась в прокуратуру после хищения 606 тысяч рублей

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане экс-сотрудник исполкома района признан виновным в мошенничестве
Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan...
Интересное в Казани
6 дней назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду