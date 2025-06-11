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Синоптики в последний момент поменяли прогноз на июнь 2025 - будет гораздо хуже, чем мы все думали

Сдержанное начало лета: прогноз погоды в России...

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Сдержанное начало лета: прогноз погоды в России на июнь 2025 года

Летний сезон в России начнется с переменчивой и прохладной погоды. Метеорологи прогнозируют пасмурный и дождливый месяц с редкими проблесками солнца. В первой половине июня солнце будет появляться лишь на короткое время, а большая часть месяца будет покрыта облаками. Ожидается, что в июне будет не более 5-7 солнечных дней.

Прогноз по регионам:

  • Приморский край: прохлада и дождь

В этом году Приморский край встретит июнь с более прохладной погодой, чем обычно. Температура в первой половине месяца будет колебаться между +10 и +15 градусами. Почти каждый день будут дожди, что создаст ощущение затяжной осени. Единственный солнечный день — 19 июня, когда температура может подняться до +26 градусов. Утром и вечером температура будет опускаться до +10 градусов.

  • Москва: пасмурные будни

Для Москвы также не предсказывается жаркого июня. Солнечные дни будут редкими, а погода в основном пасмурной с редкими прояснениями. Температура редко поднимется выше +25 градусов, а ночью возможны заморозки до +10 градусов. Самый солнечный день — 21 июня, когда температура может достичь +30 градусов, но даже в этот день небо будет покрыто облаками и вероятность дождя останется высокой.

  • Омск: лето в тени

В Омске солнечные дни будут редкостью. Месяц будет преимущественно облачным и дождливым. Температура колеблется между +15 и +20 градусами, создавая впечатление, что лето еще не наступило. В 16 июня ожидается кратковременное потепление до +20 градусов, но в остальное время температура останется прохладной и дождливой.

Как подготовиться к погоде:

Несмотря на прохладный и дождливый прогноз, важно быть готовыми к непогоде. Возьмите с собой зонты, дождевики, тёплую одежду и непромокаемую обувь, особенно в первой половине месяца. Активный отдых на улице лучше планировать на более поздние даты месяца, когда вероятность солнечных дней будет выше.

Прогнозы могут меняться, поэтому следите за обновлениями и будьте готовы к любым поворотам погоды. Даже в дождливые дни можно наслаждаться природой, вооружившись необходимыми средствами защиты от дождя.

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