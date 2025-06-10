Синоптики в последний момент обновили прогноз на июнь 2025 - будет гораздо хуже, чем мы все думали

Сдержанное начало лета

Летний сезон в России начнется с переменчивой и прохладной погоды. В июне солнечных дней будет гораздо меньше, чем ожидалось. Прогноз обещает пасмурный и дождливый месяц с редкими проблесками солнца. В первой половине месяца солнце будет появляться лишь на короткое время, а большую часть месяца небо будет затянуто облаками. Метеорологи прогнозируют, что в июне не будет больше 5-7 солнечных дней.

Приморский край: прохлада и дождь

Приморский край, известный своим жарким летом, в этом году встретит прохладную погоду с дождями. В первой половине июня температура будет колебаться между +10 и +15 градусами, создавая ощущение, что лето еще не наступило. Дожди будут идти почти каждый день, превращая месяц в затяжную осень. Единственный солнечный день ожидается 19 июня, когда температура поднимется до +26 градусов, но такие моменты будут исключением. Утром и вечером температура может опускаться до +10 градусов.

Москва: пасмурные будни

Для Москвы тоже не обещают жаркого июня. Солнечные дни будут редкими, как вспышки молний, а в основном погода будет пасмурной, с редкими прояснениями. Температура редко поднимется выше +25 градусов, а ночью может опускаться до +10 градусов. Самый солнечный день — 21 июня, когда температура может достичь +30 градусов, но даже в этот день небо будет затянуто облаками и вероятность дождя останется высокой. Прогнозирует дождливые дни около 14, что ограничит возможности для активного отдыха.

Омск: лето в тени

Омск также не будет радовать солнечными днями. Солнечные промежутки будут редкими, а большую часть месяца погода будет облачной и дождливой. Температура будет колебаться между +15 и +20 градусами, создавая ощущение, что лето ушло в отпуск. В 16 июня ожидается кратковременное потепление до +20 градусов, но в остальное время температура будет прохладной и дождливой.

Как подготовиться к погоде

Несмотря на измененный прогноз, важно быть готовыми к прохладной и дождливой погоде. Возьмите с собой зонты, дождевики, тёплую одежду и непромокаемую обувь, особенно в первой половине месяца, когда солнечные дни будут редкими. Активный отдых на улице лучше планировать на более поздние даты месяца, когда вероятность солнечных дней будет выше.

Не забывайте, что прогнозы могут меняться, поэтому следите за обновлениями и будьте готовы к любым поворотам погоды. Лето в июне 2025 года начнется с переменчивой и дождливой погоды, но даже в такие моменты можно наслаждаться природой, вооружившись необходимыми средствами для защиты от дождя, сообщает gorodkirov.