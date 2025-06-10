Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Синоптики в последний момент обновили прогноз на июнь 2025 - будет гораздо хуже, чем мы все думали

Июнь 2025 года будет прохладным и дождливым, с ...

actorfest.ru

Подписаться на Дзен.канал

Сдержанное начало лета

Летний сезон в России начнется с переменчивой и прохладной погоды. В июне солнечных дней будет гораздо меньше, чем ожидалось. Прогноз обещает пасмурный и дождливый месяц с редкими проблесками солнца. В первой половине месяца солнце будет появляться лишь на короткое время, а большую часть месяца небо будет затянуто облаками. Метеорологи прогнозируют, что в июне не будет больше 5-7 солнечных дней.

Приморский край: прохлада и дождь

Приморский край, известный своим жарким летом, в этом году встретит прохладную погоду с дождями. В первой половине июня температура будет колебаться между +10 и +15 градусами, создавая ощущение, что лето еще не наступило. Дожди будут идти почти каждый день, превращая месяц в затяжную осень. Единственный солнечный день ожидается 19 июня, когда температура поднимется до +26 градусов, но такие моменты будут исключением. Утром и вечером температура может опускаться до +10 градусов.

Москва: пасмурные будни

Для Москвы тоже не обещают жаркого июня. Солнечные дни будут редкими, как вспышки молний, а в основном погода будет пасмурной, с редкими прояснениями. Температура редко поднимется выше +25 градусов, а ночью может опускаться до +10 градусов. Самый солнечный день — 21 июня, когда температура может достичь +30 градусов, но даже в этот день небо будет затянуто облаками и вероятность дождя останется высокой. Прогнозирует дождливые дни около 14, что ограничит возможности для активного отдыха.

Омск: лето в тени

Омск также не будет радовать солнечными днями. Солнечные промежутки будут редкими, а большую часть месяца погода будет облачной и дождливой. Температура будет колебаться между +15 и +20 градусами, создавая ощущение, что лето ушло в отпуск. В 16 июня ожидается кратковременное потепление до +20 градусов, но в остальное время температура будет прохладной и дождливой.

Как подготовиться к погоде

Несмотря на измененный прогноз, важно быть готовыми к прохладной и дождливой погоде. Возьмите с собой зонты, дождевики, тёплую одежду и непромокаемую обувь, особенно в первой половине месяца, когда солнечные дни будут редкими. Активный отдых на улице лучше планировать на более поздние даты месяца, когда вероятность солнечных дней будет выше.

Не забывайте, что прогнозы могут меняться, поэтому следите за обновлениями и будьте готовы к любым поворотам погоды. Лето в июне 2025 года начнется с переменчивой и дождливой погоды, но даже в такие моменты можно наслаждаться природой, вооружившись необходимыми средствами для защиты от дождя, сообщает gorodkirov.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Не у нас

день назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

уборка квартир после умерших москва

Новости Казани

21 час назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

Новости Казани

17 часов назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

изготовление кухни под заказ в Москве

Не у нас

день назад

141 случай сифилиса у мигрантов выявили в Тульской области в 2024 году

Не у нас

день назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России

Новости Казани

19 часов назад

В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника
Новости Казани
21 час назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Открытие состоится на сцене нового здания театр...

Новости Татарстана

24 минуты назад

В Минобороны России сообщили, что над Татарстаном сбили 4 БПЛА

Не у нас

34 минуты назад

Физики рассказали, что путешествия во времени без изменения истории возможны

Не у нас

час назад

Ученые: Чашка фасоли в день защитит сердце и снизит холестерин

Не у нас

час назад

Ученые рассказали, почему леса Амазонии не восстанавливаются
Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати
Новости Татарстана
20 часов назад

Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

Не у нас

час назад

Ведомости: с 1 июля в РФ вырастут тарифы ЖКХ

Не у нас

час назад

США — угроза экологии Европы: выбросы сланцевого газа в 20 раз выше нормы

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане были сбиты БПЛА
Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рас...
Интересное в Казани
5 дней назад

Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рассказываем, как устроить пикник в Казани без готовки и стресса