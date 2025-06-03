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Синоптики в последний момент изменили прогноз на июнь. Будет хуже, чем мы думали

почему июнь 2025 года в России будет прохладным...

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Прогноз погоды на июнь 2025 в России: один солнечный день и много дождей

Метеорологический портал Gismeteo обновил прогноз на июнь, и он стал менее радужным. Во многих регионах России июнь обещает быть прохладным и дождливым, с одним-двумя солнечными днями в месяц.

Приморье и Владивосток

Ранее ожидалось потепление и много солнца, но теперь прогноз изменён. Во Владивостоке солнечный день — только 19 июня с температурой до +26°C. Остальные 10 дней месяца будут облачными и дождливыми, а в начале июня температура едва дотянет до +10°C.

Москва и Московский регион

В столице июнь будет прохладным и дождливым — 14 дождливых дней и лишь один солнечный, 21 июня, когда воздух прогреется до +30°C.

Омск

Аналогичная ситуация: солнечный день — 16 июня, остальное время — облачно, сообщает primpress.

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