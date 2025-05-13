Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Синоптики дали печальный прогноз на лето. Июль и август будут просто ужасными

Гидрометцентр опубликовал прогноз на лето 2025

ВКонтакте

Подписаться на Дзен.канал

Гидрометцентр России представил подробный прогноз на лето 2025 года, который для жителей Дальнего Востока, особенно Приморского края, Хабаровского края и Амурской области, оказался далеко не оптимистичным.

Основные риски — аномальные дожди, похолодание и возможные тайфуны.

Июнь: начало спокойное

В начале лета, по данным синоптиков, июнь в Приморье будет близким к климатической норме:

  • температура — в пределах среднего многолетнего значения;
  • количество осадков — без существенных превышений;
  • исключение — локальные аномалии.

В то же время в Хабаровском крае и Амурской области в июне ожидаются обильные дожди, что может создать проблемы для сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Июль и август: погода ухудшится

Ситуация резко меняется во второй половине лета:

  • В Приморье синоптики прогнозируют затяжные дожди в июле и августе;
  • В Хабаровском крае в августе также будут наблюдаться «мокрые» погодные явления;
  • Температура в обоих регионах может оказаться ниже нормы, что особенно нетипично для этого времени года.

Вероятность тайфунов

По мнению метеорологов, возрастает риск тайфунов, которые ранее обходили Приморский край стороной. Однако прошлые годы показали, что при их попадании на регион ливни могут быть разрушительными.

Если прогнозы подтвердятся, пляжный сезон в Приморье может оказаться под угрозой — дожди и нестабильная погода сделают отдых на побережье крайне затруднительным, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

8 часов назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

Интересное в Казани

день назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж

сетка на вытяжку от тараканов

Не у нас

11 часов назад

Ученые обнаружили фрагмент древний артефакт на дне Тихого океана

Новости Татарстана

8 часов назад

Боец СВО стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана»

вставить пластиковое окно цена в Москве

Не у нас

4 часа назад

Челябинские ученые создали чат-бота для психиатрической помощи

Новости Татарстана

день назад

В Челнах скорая помощь уронила пациента по пути в больницу

Не у нас

14 часов назад

5 космических катастроф, которые могут уничтожить Землю без предупреждения

Не у нас

4 часа назад

Биологи из Южной Кореи создали новый препарат для восстановления зрения
Новости Казани
8 часов назад

В Казани рядом с детской площадкой нашли пакеты с пробирками крови

В поселке Малые Клыки неизвестные выбросили опа...

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанцам рассказали, сколько стоят бараны и коровы к Курбан-байраму

Новости Татарстана

день назад

Африка зовет: как попасть в Африканский корпус в один клик?

Не у нас

4 часа назад

Российские ученые готовят вакцину от аллергии на кошек к клиническим испытаниям

Не у нас

4 часа назад

Идеальная кухня на заказ в Москве: качество, стиль и выгодные цены от производителя
С июня часть пенсионеров в Татарстане получит п...
Новости Татарстана
9 часов назад

С июня часть пенсионеров в Татарстане получит прибавку

Новости Татарстана

6 часов назад

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев сообщил о раке щитовидной железы

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане начались санитарные работы в лесах

Новости Казани

6 часов назад

В аэропорту Казани задымился перронный автобус
Крылья без громких слов: рассказываем, как каза...
Интересное в Казани
5 дней назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу