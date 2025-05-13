Синоптики дали печальный прогноз на лето. Июль и август будут просто ужасными

Гидрометцентр России представил подробный прогноз на лето 2025 года, который для жителей Дальнего Востока, особенно Приморского края, Хабаровского края и Амурской области, оказался далеко не оптимистичным.

Основные риски — аномальные дожди, похолодание и возможные тайфуны.

Июнь: начало спокойное

В начале лета, по данным синоптиков, июнь в Приморье будет близким к климатической норме:

температура — в пределах среднего многолетнего значения;

количество осадков — без существенных превышений;

исключение — локальные аномалии.

В то же время в Хабаровском крае и Амурской области в июне ожидаются обильные дожди, что может создать проблемы для сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Июль и август: погода ухудшится

Ситуация резко меняется во второй половине лета:

В Приморье синоптики прогнозируют затяжные дожди в июле и августе;

В Хабаровском крае в августе также будут наблюдаться «мокрые» погодные явления;

Температура в обоих регионах может оказаться ниже нормы, что особенно нетипично для этого времени года.

Вероятность тайфунов

По мнению метеорологов, возрастает риск тайфунов, которые ранее обходили Приморский край стороной. Однако прошлые годы показали, что при их попадании на регион ливни могут быть разрушительными.

Если прогнозы подтвердятся, пляжный сезон в Приморье может оказаться под угрозой — дожди и нестабильная погода сделают отдых на побережье крайне затруднительным, сообщает primpress.