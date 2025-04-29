Синоптик Роман Вильфанд заявил, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет
rostov.mk.ru
Аномальная погода в России не радует ни горожан, ни фермеров: весна 2025 года запомнится не тёплыми лучами солнца, а дождями, мокрым снегом и заморозками.
В разных регионах страны ситуация разная, но все сталкиваются с трудностями.
Петербург: два сезона вместо одного
В Санкт-Петербурге температура днём едва достигает +4°C, а ночью опускается до -2°C. Вместо весенней капели — мокрый снег и дождь, а ветер до 60 км/ч срывает зонты. Местные жители шутят:
«В Питере теперь два сезона — зима и белые ночи с обогревателем».
Сибирь: агрономический коллапс
Сибирь столкнулась с критическими последствиями холодной весны. В Новосибирске фермеры бьют тревогу:
- Ночные морозы до -5°C погубили посевы, и редис стал как камень,
- Посевная отстаёт на 2-3 недели,
- Прогнозируется рост цен на картофель осенью — до +50%.
Правительство обещает помощь в виде антифризов для защиты полей, но экологи опасаются негативных последствий для почвы.
Москва: тепло, но не на долго
В Москве ситуация немного лучше:
- Днём температура до +18°C, что позволяет гулять в ветровках,
- Ночью — +3°C, что заставляет дачников экстренно утеплять растения.
«Мой огород теперь выглядит как реанимация — помидоры укутаны в три слоя спанбонда», — говорит садовод Игорь.
Лайфхаки от метеоблогеров
Чтобы пережить аномальную весну, эксперты советуют:
- Встраивать греющие кабели в теплицы,
- Носить термолеггинсы вместо шорт,
- Выбирать морозостойкие сорта семян,
- Укрывать пчёл в сараях,
- Запасаться сублимированными продуктами — гречка снова в тренде!
Прогнозы: холодная весна продолжается
По данным Гидрометцентра, в мае в большинстве регионов России будет прохладно, особенно:
- В Приволжском округе — около +10…+15°C днём,
- На юге европейской части — около +15–17°C,
- В Сибири температура понизится на 8–10 градусов.
Майские праздники в России будут холодными и местами снежными.
Татарстан: от рекордов до снегопадов
В апреле Казань пять раз установила температурные рекорды, когда воздух прогревался до +24,5°C. Однако конец месяца принёс резкое похолодание и снегопады:
- На Казань обрушился снег,
- Ожидаются заморозки и гололедица,
- Саженцы находятся под угрозой гибели.
Что делать обычным людям?
- Пересмотреть отпускные планы — возможно, стоит выбрать южные курорты,
- Не спешить менять зимние шины,
- Держать в запасе тёплую одежду и гречку.
Немного истории
Майские заморозки уже не раз становились причиной бедствий в России:
- В 1891 году они привели к массовому голоду,
- Сегодня у нас есть TikTok и доставка еды, но уроки прошлого стоит помнить.
И не забудьте: майский снег тяжелее февральского. Купите лопату — может пригодиться.
Прохладная весна в России продолжается, и всё больше людей сталкивается с аномальными погодными явлениями. Чтобы избежать проблем, важно готовиться к переменчивым условиям и заранее принимать меры, особенно в сельском хозяйстве и на даче.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец