Синоптик Роман Вильфанд заявил, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет

Аномальная погода в России не радует ни горожан, ни фермеров: весна 2025 года запомнится не тёплыми лучами солнца, а дождями, мокрым снегом и заморозками.

В разных регионах страны ситуация разная, но все сталкиваются с трудностями.

Петербург: два сезона вместо одного

В Санкт-Петербурге температура днём едва достигает +4°C, а ночью опускается до -2°C. Вместо весенней капели — мокрый снег и дождь, а ветер до 60 км/ч срывает зонты. Местные жители шутят:

«В Питере теперь два сезона — зима и белые ночи с обогревателем».

Сибирь: агрономический коллапс

Сибирь столкнулась с критическими последствиями холодной весны. В Новосибирске фермеры бьют тревогу:

Ночные морозы до -5°C погубили посевы, и редис стал как камень,

Посевная отстаёт на 2-3 недели,

Прогнозируется рост цен на картофель осенью — до +50%.

Правительство обещает помощь в виде антифризов для защиты полей, но экологи опасаются негативных последствий для почвы.

Москва: тепло, но не на долго

В Москве ситуация немного лучше:

Днём температура до +18°C, что позволяет гулять в ветровках,

Ночью — +3°C, что заставляет дачников экстренно утеплять растения.

«Мой огород теперь выглядит как реанимация — помидоры укутаны в три слоя спанбонда», — говорит садовод Игорь.

Лайфхаки от метеоблогеров

Чтобы пережить аномальную весну, эксперты советуют:

Встраивать греющие кабели в теплицы,

Носить термолеггинсы вместо шорт,

Выбирать морозостойкие сорта семян,

Укрывать пчёл в сараях,

Запасаться сублимированными продуктами — гречка снова в тренде!

Прогнозы: холодная весна продолжается

По данным Гидрометцентра, в мае в большинстве регионов России будет прохладно, особенно:

В Приволжском округе — около +10…+15°C днём,

На юге европейской части — около +15–17°C,

В Сибири температура понизится на 8–10 градусов.

Майские праздники в России будут холодными и местами снежными.

Татарстан: от рекордов до снегопадов

В апреле Казань пять раз установила температурные рекорды, когда воздух прогревался до +24,5°C. Однако конец месяца принёс резкое похолодание и снегопады:

На Казань обрушился снег,

Ожидаются заморозки и гололедица,

Саженцы находятся под угрозой гибели.

Что делать обычным людям?

Пересмотреть отпускные планы — возможно, стоит выбрать южные курорты,

Не спешить менять зимние шины,

Держать в запасе тёплую одежду и гречку.

Немного истории

Майские заморозки уже не раз становились причиной бедствий в России:

В 1891 году они привели к массовому голоду,

Сегодня у нас есть TikTok и доставка еды, но уроки прошлого стоит помнить.

И не забудьте: майский снег тяжелее февральского. Купите лопату — может пригодиться.

Прохладная весна в России продолжается, и всё больше людей сталкивается с аномальными погодными явлениями. Чтобы избежать проблем, важно готовиться к переменчивым условиям и заранее принимать меры, особенно в сельском хозяйстве и на даче.