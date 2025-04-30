Синоптик Роман Вильфанд рассказал, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет
vk.com
Весна в Петербурге в этом году — скорее март, застрявший в петле времени.
Температура:
- днём — до +4°C,
- ночью — до -2°C,
- а ветер до 60 км/ч срывает даже зонты и хорошее настроение.
Жители иронизируют:
«У нас два сезона — зима и белые ночи с обогревателем».
Сибирь: редис под лёд
Для фермеров холодная весна обернулась настоящим аграрным шоком:
- Морозы до -5°C ночью убивают посевы,
- редис стал «твёрдый как гранит»,
- осевная отстаёт на 2–3 недели,
- ожидается рост цен на картофель до +50% осенью.
Власти обещают помощь — даже антифризы для защиты полей, но экологи против: вред для почвы может быть необратимым.
Москва: пока тепло, но не расслабляйтесь
Днём в столице — до +18°C, ночью — около +3°C. Для дачников это повод утеплить грядки:
«Мой огород — как реанимация: помидоры в три слоя спанбонда», — делится москвич Игорь.
Татарстан: из жары в сугробы
В апреле в Казани фиксировали рекорды: до +24,5°C.
Но под конец месяца:
- выпал снег,
- прогнозируются заморозки и гололёд,
- саженцы под угрозой гибели.
Что советуют метеоблогеры
Чтобы не замёрзнуть и не разориться, эксперты рекомендуют:
- встраивать греющие кабели в теплицы,
- укрывать растения агроволокном,
- носить термолеггинсы вместо шорт,
- завести запас сублимированных продуктов (да, гречка снова в моде),
- утеплить улья с пчёлами — не шутка.
Прогноз Гидрометцентра: тёплой весны не будет
Май будет прохладным почти по всей стране:
- Приволжье — +10…+15°C днём,
- юг европейской части — +15…+17°C,
- Сибирь — на 8–10°C холоднее нормы.
Майские праздники обещают быть с дождём, снегом и заморозками.
Как подготовиться?
- Не снимайте зимние шины — ещё пригодятся.
- Держите под рукой тёплую одежду.
- Запаситесь продуктами на дачу — погодные сюрпризы продолжаются.
Возможно, отпуск лучше провести на юге, чем на грядке с замёрзшими томатами.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец