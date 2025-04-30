Синоптик Роман Вильфанд рассказал, что в мае Россию накроют аномальные морозы: такого в стране не было 140 лет

Весна в Петербурге в этом году — скорее март, застрявший в петле времени.

Температура:

днём — до +4°C,

ночью — до -2°C,

а ветер до 60 км/ч срывает даже зонты и хорошее настроение.

Жители иронизируют:

«У нас два сезона — зима и белые ночи с обогревателем».

Сибирь: редис под лёд

Для фермеров холодная весна обернулась настоящим аграрным шоком:

Морозы до -5°C ночью убивают посевы,

редис стал «твёрдый как гранит»,

осевная отстаёт на 2–3 недели,

ожидается рост цен на картофель до +50% осенью.

Власти обещают помощь — даже антифризы для защиты полей, но экологи против: вред для почвы может быть необратимым.

Москва: пока тепло, но не расслабляйтесь

Днём в столице — до +18°C, ночью — около +3°C. Для дачников это повод утеплить грядки:

«Мой огород — как реанимация: помидоры в три слоя спанбонда», — делится москвич Игорь.

Татарстан: из жары в сугробы

В апреле в Казани фиксировали рекорды: до +24,5°C.

Но под конец месяца:

выпал снег,

прогнозируются заморозки и гололёд,

саженцы под угрозой гибели.

Что советуют метеоблогеры

Чтобы не замёрзнуть и не разориться, эксперты рекомендуют:

встраивать греющие кабели в теплицы,

укрывать растения агроволокном,

носить термолеггинсы вместо шорт,

завести запас сублимированных продуктов (да, гречка снова в моде),

утеплить улья с пчёлами — не шутка.

Прогноз Гидрометцентра: тёплой весны не будет

Май будет прохладным почти по всей стране:

Приволжье — +10…+15°C днём,

юг европейской части — +15…+17°C,

Сибирь — на 8–10°C холоднее нормы.

Майские праздники обещают быть с дождём, снегом и заморозками.

Как подготовиться?

Не снимайте зимние шины — ещё пригодятся.

Держите под рукой тёплую одежду.

Запаситесь продуктами на дачу — погодные сюрпризы продолжаются.

Возможно, отпуск лучше провести на юге, чем на грядке с замёрзшими томатами.