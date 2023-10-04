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Синеющее молоко: в Роспотребнадзоре назвали марку молока, которую категорически не рекомендуется покупать

Синеющее молоко: в Роспотребнадзоре назвали марку молока, которую категорически не рекомендуется покупать

Фото: социальные сети

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Россияне нашли в продаже довольно интересное молоко. Оно синеет. После этого жители Саратовской области написали в Роспотребнадзор. Главное санитарное ведомство по региону дало официальный ответ.

Как пишет "Версия-Саратов", в Роспотребнадзоре отметили, что жалоб на молоко "Добрая буренка", которое и продемонстрировало способность становиться синим за ночь, не поступало.

Эту марку молока производит Саратовский молочный комбинат. Но при проверке выяснилось, что делают синеющее молоко в Чебоксарах. Теперь саратовчане отправили свои фото и наблюдения в чувашский Роспотребнадзор и ждут, что им объяснят феномен. Но там также говорят, что жалоб не поступало.

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