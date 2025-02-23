Военное командование России сообщило о значительных успехах в действиях противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь. По их данным, было уничтожено двадцать украинских беспилотников, которые нарушали воздушное пространство над шестью российскими областями.

Детали инцидента

Согласно официальному заявлению Министерства обороны РФ, системы ПВО успешно перехватили и нейтрализовали все двадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночное время. Вот как распределились события по регионам:

Орловская область стала местом уничтожения пяти дронов;

В Белгородской и Курской областях было уничтожено по четыре БПЛА в каждой;

Три устройства были сбиты в Липецкой области;

По два беспилотника были нейтрализованы в Тульской и Воронежской областях.

Контекст военных действий

Ситуация на границе остаётся напряжённой, поскольку, по данным российского военного ведомства, Вооруженные силы Украины регулярно пытаются осуществить дрон-атаки на территории России. Российские ПВО систематически предотвращают эти попытки, что демонстрирует их готовность и эффективность в обеспечении воздушной безопасности страны, отчет РИА новости.

Эти события подчеркивают высокую степень напряженности в регионе и важность поддержания бдительности и готовности сил ПВО России к действиям в условиях возможных воздушных угроз.