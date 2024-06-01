Шикарное удобрение: добавьте под кусты малины в мае

На огороде каждый год приходится изрядно возиться. Необходимо привести в порядок весь участок, который мог поизноситься после зимы.

Затем нужно вновь заниматься огородом, высаживать растения, различные культуры, всё чистить Это всё требует времени, сил, нервов, стараний. И тем более хочется, чтобы все труды поскорее окупились, желательно как можно больше после потраченных усилий. Хочется побыстрее насладиться урожаем, плодами своих трудов. И очень хорошо было бы насладиться такой прекрасной ягодой как малина. И было бы здорово, если эта чудесная ягода побыстрее даст богатый урожай, чтобы использовать её для разных блюд, особенно десертов.

Хотите получить урожай малины в изобилии и высокого качества? Тогда не торопитесь избавляться от картофельных очисток!

В мире садоводства существует множество удивительных открытий, и одно из них связано с необычным использованием обычных картофельных очисток. Ксения Давыдова, опытный агроном, поделилась этим с участниками сообщества "Хибины", поражая их нестандартным подходом к удобрению ягодных культур. Теперь картофельные очистки могут стать настоящим эликсиром для садовой малины, обеспечивая ей питательные вещества и поддерживая рост и развитие.

В чем заключается секрет?

Подготовка сырья начинается с тщательной промывки картофельных очисток, которые затем следует тщательно просушить в духовке до состояния хрустящей корочки.

После этого процесса очистки измельчаются в блендере до получения однородной "картофельной муки", сообщает NGNOVOROS.