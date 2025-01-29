Щи и борщи в пролете: рецепт самого вкусного греческого супа — его уплетают даже дети

В мире семейных обедов настоящий прорыв может сделать блюдо, которое сочетает в себе питательность, вкус и простоту приготовления.

Сегодня мы откроем секрет греческого супа с красной чечевицей — блюда, которое не только восхитительно на вкус, но и идеально подходит для питания детей и взрослых.

Ингредиенты, которые покорят вас с первого кусочка:

Красная чечевица – 200 г

Масло оливковое extra virgin – 2 ст. л.

Лук репчатый – 1 большая головка, мелко нарезанный

Морковь – 2 средние, нарезанные кубиками

Сельдерей – 2 стебля, нарезанные

Чеснок – 3 зубчика, мелко нарезанный

Томатная паста – 2 ст. л.

Вода или овощной бульон – 1 л

Лавровый лист – 2 шт.

Соль морская и черный молотый перец – по вкусу

Лимонный сок – из 1 лимона

Свежая петрушка или кориандр – для подачи

Магия приготовления:

Прежде всего, тщательно промойте чечевицу под проточной водой.

В кастрюле среднего размера на среднем огне разогрейте оливковое масло, затем добавьте лук, морковь, сельдерей и чеснок. Обжаривайте до золотистого цвета.

Введите в массу томатную пасту и тщательно перемешайте.

Добавьте чечевицу, залив её водой или бульоном. Положите лавровые листья, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите под крышкой на медленном огне около 20 минут.

Когда чечевица станет мягкой, уберите лавровый лист, введите лимонный сок и приправьте солью и перцем.

Подавайте суп, украсив свежей зеленью.

Почему этот суп станет любимцем вашей семьи?

Этот суп поражает своим насыщенным вкусом и ароматом, который создается благодаря идеально подобранным специям и свежим ингредиентам. Красная чечевица является отличным источником белка и клетчатки, что делает это блюдо не только вкусным, но и очень полезным.

Этот греческий суп с красной чечевицей обещает стать новой кулинарной традицией в вашем доме. Он идеально подходит для семейного ужина, обогащая ваш рацион и даря радость от совместного времяпрепровождения за столом. Приготовьте его, и пусть каждый ужин будет маленьким праздником.