Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Щи и борщи в пролете: рецепт самого вкусного греческого супа — его уплетают даже дети

Отложите рецепты традиционных щей и борщей и от...

Pinterest

Подписаться в Telegram

В мире семейных обедов настоящий прорыв может сделать блюдо, которое сочетает в себе питательность, вкус и простоту приготовления.

Сегодня мы откроем секрет греческого супа с красной чечевицей — блюда, которое не только восхитительно на вкус, но и идеально подходит для питания детей и взрослых.

Ингредиенты, которые покорят вас с первого кусочка:

  • Красная чечевица – 200 г
  • Масло оливковое extra virgin – 2 ст. л.
  • Лук репчатый – 1 большая головка, мелко нарезанный
  • Морковь – 2 средние, нарезанные кубиками
  • Сельдерей – 2 стебля, нарезанные
  • Чеснок – 3 зубчика, мелко нарезанный
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Вода или овощной бульон – 1 л
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Соль морская и черный молотый перец – по вкусу
  • Лимонный сок – из 1 лимона
  • Свежая петрушка или кориандр – для подачи

Магия приготовления:

  • Прежде всего, тщательно промойте чечевицу под проточной водой.
  • В кастрюле среднего размера на среднем огне разогрейте оливковое масло, затем добавьте лук, морковь, сельдерей и чеснок. Обжаривайте до золотистого цвета.
  • Введите в массу томатную пасту и тщательно перемешайте.
  • Добавьте чечевицу, залив её водой или бульоном. Положите лавровые листья, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите под крышкой на медленном огне около 20 минут.
  • Когда чечевица станет мягкой, уберите лавровый лист, введите лимонный сок и приправьте солью и перцем.
  • Подавайте суп, украсив свежей зеленью.

Почему этот суп станет любимцем вашей семьи?

Этот суп поражает своим насыщенным вкусом и ароматом, который создается благодаря идеально подобранным специям и свежим ингредиентам. Красная чечевица является отличным источником белка и клетчатки, что делает это блюдо не только вкусным, но и очень полезным.

Этот греческий суп с красной чечевицей обещает стать новой кулинарной традицией в вашем доме. Он идеально подходит для семейного ужина, обогащая ваш рацион и даря радость от совместного времяпрепровождения за столом. Приготовьте его, и пусть каждый ужин будет маленьким праздником.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Важное в РТ

час назад

Число абонентов t2 из Китая в Казани выросло в семь раз после БРИКС

клопы на малине фото

Не у нас

день назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Новости России

2 дня назад

Находят хобби и раскрывают душу

ремонт куклы беби бон в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

Не у нас

день назад

В Костомукше продаётся раритетный «Москвич-412» без тормозов

Не у нас

день назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения

Не у нас

день назад

Термоядерный реактор в Китае рекордные 18 минут удерживал плазму

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 28 января на видео попало лобовое столкновение Lada и грузовика
Новости Казани
11 часов назад

Эксперт КФУ Михаил Абрамский ответил, безопасна ли «оплата по лицу»

На фоне роста популярности дипфейков проблема у...

Не у нас

11 минут назад

Настоящий апокалипсис: Землю накроет мощнейшая магнитная буря уже летом 2025 года

Не у нас

26 минут назад

Протоирей Хватов: православие допускает существование инопланетян

Не у нас

31 минуту назад

Ученый МГУ: Генная инженерия не сделает людей бессмертными

Не у нас

56 минут назад

Прибор для борьбы с хронической болью получил регистрацию в России
Мать, младенец которой умер после "игры" в Зеле...
Новости Татарстана
2 часа назад

Мать, младенец которой умер после "игры" в Зеленодольске, приговорили к 8 годам

Не у нас

час назад

В России выставили на продажу две классические «Волги» ГАЗ-21

Не у нас

час назад

Исследователи ищут в Сибири доказательства существования древних цивилизаций

Не у нас

час назад

Россиянам рекомендовали не посещать Китай с 29 января
АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творче...
Новости России
5 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творческого смотра-конкурса