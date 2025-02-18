«Схватил плачущего внука и бил его головой о дверь»: дедушка зверски убил 1,5-месячного ребенка

17 февраля стало известно о судьбе Дмитрия Кучина, который совершил убийство своего полуторамесячного внука в Екатеринбурге.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы Кучин признан невменяемым, что предопределило его направление на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику с интенсивным наблюдением.

Детали инцидента

Трагедия произошла в ночь на 16 октября в одной из коммуналок на улице Инженерной в Екатеринбурге. Вернувшись домой, Кучин схватил плачущего младенца и стал бить его головой о дверь. После жестокой расправы над ребенком он попытался скрыться, но был задержан в заброшенном здании.

Соседи вспоминают ту ночь как полную криков и ужаса: «В ту ночь стоял нечеловеческий визг и грохот. Потом он кричал из окна: «Вы все заплатите! Вы все сгорите!» На входной двери до сих пор видны вмятины».

Реакция общественности

Общественность встревожена и возмущена тем, что Кучин избежит уголовного наказания из-за своего психического состояния, особенно учитывая его прошлое. Ранее он уже был осужден за попытку убийства, в течение которой избил девушку табуреткой, и отбыл 4,5 года в тюрьме.

Перспективы дела

Материалы уголовного дела были переданы в Свердловский областной суд. Пока Кучин будет содержаться в психиатрической клинике, где за его состоянием будут тщательно следить специалисты. Вопрос о его вменяемости может быть пересмотрен, если в ходе лечения состояние его здоровья изменится.

Этот случай поднимает вопросы о безопасности детей и о том, как общество и закон обращаются с лицами, страдающими психическими расстройствами, особенно если они представляют опасность для окружающих, сообщает readovka67.ru.