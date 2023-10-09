Сформируем 9 резервных полков: Шойгу сделал важное заявление

Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу заявил, что для каждой группировки войск в зоне сформировали 9 резервных полков. Это стало возможно за счет высоких темпов набора мужчин на контрактную службу.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", - сообщил Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск.

Проводя селекторное совещание в Минобороны, Сергей Шойгу 3 октября заявил о наборе уже более 335 тысяч контрактников-добровольцев с начала года.