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Северный магнитный полюс стал медленнее двигаться в сторону РФ

Согласно последним исследованиям, опубликованны...

newscientist.com

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Согласно последним исследованиям, опубликованным в газете Independent, темпы движения северного магнитного полюса в сторону России замедлились и теперь составляют 25 км в год.

Основные различия между магнитным и географическим полюсами

В отличие от неподвижного географического Северного полюса, магнитный полюс Земли находится в постоянном движении. Это перемещение обусловлено активностью расплавленного железа во внешнем ядре планеты, что приводит к изменениям в магнитном поле Земли.

Практическое значение этих изменений

Информация о текущем положении магнитного полюса необходима для точной коррекции навигационных систем, таких как GPS и различные мобильные приложения. Для этой цели используется Мировая магнитная модель (World Magnetic Model).

Исторический контекст перемещения полюса

Исследователь из Британской геологической службы (BGS) Уильям Браун отметил, что полюс в прошлом медленно перемещался вдоль канадского побережья. В 1990-х годах он направился к Северному Ледовитому океану, а потом начал быстро дрейфовать в сторону Сибири. Скорость его движения значительно увеличилась с начала 2000-х, достигнув пика в 55 км в год, но в последние пять лет она снизилась до 25 км в год.

Значение изменений для научного сообщества

Замедление скорости дрейфа магнитного полюса привлекает внимание ученых, поскольку может отражать ключевые изменения в динамике внешнего ядра Земли. Эти данные важны для понимания глобальных геомагнитных процессов, которые влияют на множество аспектов, от климатических исследований до космической погоды.

Таким образом, изменения в скорости движения северного магнитного полюса не только представляют научный интерес, но и важны для обеспечения точности глобальных навигационных систем, что подчеркивает их значимость для современных технологий и исследований, пишет expert.ru.

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