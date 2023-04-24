В Якутске отец-одиночка 6 лет насиловал дочь

В Якутске будут судить мужчину, который, будучи отцом-одиночкой, шесть лет насиловал дочь, сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи установили, что в период с осени 2016 года до осени 2022 года мужчина, растивший дочь один, насиловал ее неоднократно.

О том, что происходит дома, девочка рассказа подруге и ее маме, и тогда женщина пошла в полицию.

Вину мужчина отрицал, но следователи собрали доказательства его вины. Дело направлено в суд. Дочери педофила потребовалась психологическая реабилитация.