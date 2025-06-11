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Сервис книги билайн стал одним из лидеров на рынке по объему электронных и аудиокниг

Сервис книги билайн расширил свою библиотеку до...

Фото: unsplash.com

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Библиотека сервиса превысила 500 тысяч электронных и аудиокниг.

Сервис книги билайн расширил свою библиотеку до 500 тысяч электронных и аудиокниг, что делает его одним из крупнейших каталогов среди аналогичных решений, представленных на российском рынке. В коллекции представлены произведения всех ключевых жанров — от художественной литературы до научно-популярных изданий.

Особое место в обновленном каталоге занимают произведения, изданные «МИФ» — одним из ведущих игроков в сегменте нон-фикшн на российском рынке. Одно из самых полных собраний издательства представлено теперь именно в книгах билайна. Произведения «МИФ» уже пополнили сервис в формате поштучной продажи книг, а с 1 июля 2025 года будут доступны и в подписке.

«Мы стремимся развивать сервис так, чтобы каждый пользователь — вне зависимости от предпочтений и оператора связи — мог легко найти и удобно читать интересующие его книги. Увеличение каталога, разнообразие жанров и возможность читать офлайн — часть нашей стратегии по созданию максимально комфортного и доступного книжного пространства», — прокомментировала Наталья Каменских, руководитель сервиса книги билайн.

Не так давно книги билайн предложили пользователям искать книги по-новому — с помощью искусственного интеллекта. Сервис запустил рекомендательную систему, полностью меняющую подход к выбору литературы для тех читателей, которые не знают, что почитать дальше. Она позволяет найти книгу по описанию, атмосфере, жанру, персонажам и другим параметрам. Интерес к ии-поиску проявили более 500 тыс. человек только за первый месяц релиза, а заходы на страницу поиска перевалили 1 млн.

Попробовать новый поиск в деле очень просто, достаточно запустить бот @beelinebooks_ai_bot в Telegram и сделать запрос. Воспользоваться рекомендательной системой можно также на сайте книги билайн и в мобильном приложении книги билайн, доступном клиентам любых операторов связи.

Сервис книги билайн предлагает читателям множество удобных форматов взаимодействия: это бесплатный каталог, возможность скачивать произведения и наслаждаться ими без интернета, поштучная покупка книг или оформление подписки.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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