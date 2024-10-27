Сериал «Преступление и наказание» с Иваном Янковским начнут выпускать вечером 26 октября

26 октября в 22:00 по московскому времени на платформе "Кинопоиск" состоится долгожданная премьера первых четырёх эпизодов сериала "Преступление и наказание". Это современная адаптация знаменитого романа Федора Достоевского, действие которой разворачивается в современном Санкт-Петербурге, сохраняя при этом основной сюжет и атмосферу оригинала.

Отложенная Премьера и Ожидания

Первоначально запланированная на полночь с 25 на 26 октября, премьера сериала была неожиданно отложена, причины чего остаются неизвестными. Ожидания от новой адаптации высоки, учитывая статус истории и внимание, уделенное деталям и современной интерпретации классического произведения.

Современное Видение Классики

Сюжет сериала верен оригиналу: мы вновь встретимся с Родионом Раскольниковым. Это бедный студент, роль которого была отдана Ивана Янковскому. Герой развивает теорию о том, что люди, конечно же, не все, имеют право вершить судьбы и совершать страшные преступления, если делают это во благо всего общества. Он решает проверить свою теорию, убивая старуху-микрокредиторшу топором. Янковский, известный по работам в таких сериалах, как "Слово пацана" и "Топи", уже получил высокую оценку критиков за своё трактование персонажа.

Режиссёрская Работа Владимира Мирзоева

За режиссуру новой версии отвечает Владимир Мирзоев, который уже имел опыт работы с Янковским в сериале "Топи". В "Преступлении и наказании" также сыграл Тихон Жизневский, исполнивший роль Дмитрия Разумихина, друга Раскольникова. Мирзоев, известный своим уникальным стилем, привнес в сериал современные кинематографические техники, что делает его особенно привлекательным для современной аудитории.

Что Ждет Зрителей

Сериал включает в себя всего десять эпизодов. После первой порции, которая выйдет 26 октября, последующие шесть эпизодов будут доступны на "Кинопоиск" 30 ноября. Эта адаптация обещает быть не только развлечением, но и серьезным переосмыслением классического произведения Достоевского через призму современности.

Фанаты классики и новых телевизионных форматов найдут в этом сериале много интересного, в том числе новый взгляд на вечные вопросы добра и зла, правосудия и морали, пишет journal.tinkoff.ru.