Сергей Лавров: Россия хотела бы заключить соглашение по Украине, но есть нюанс

Россия готова обсуждать условия соглашения с Соединёнными Штатами по урегулированию ситуации в Украине, однако некоторые его детали всё ещё требуют доработки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News.

Что сказал Лавров?

По словам главы МИД, Дональд Трамп не стал раскрывать детали возможного соглашения, поэтому и он не уточнил, о чём именно идёт речь. Лавров отметил, что президент США верит в правильность выбранного направления переговоров и настроен на достижение договорённости.

"Мы готовы заключить соглашение, но остаются некоторые моменты, которые ещё нужно согласовать", — подчеркнул Лавров.

О чём ведутся контакты?

Министр подтвердил, что Россия продолжает поддерживать контакты с американской стороной по ситуации в Украине. Он также обратил внимание на слова Дональда Трампа, который, по его мнению, признаёт необходимость устранения первопричин конфликта.

Лавров напомнил, что Трамп критиковал решение администрации Байдена о стремлении втянуть Украину в НАТО, считая это серьёзной ошибкой. По мнению российского министра, именно это понимание делает нынешние переговоры более перспективными, пишет unian.net.