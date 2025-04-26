Сергей Лавров: Россия хочет заключить соглашение по Украине, но есть нюанс

Россия готова договориться с Соединёнными Штатами по урегулированию ситуации вокруг Украины, однако, как уточнил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS News, «есть отдельные элементы соглашения, которые требуют доработки».

По словам Лаврова, Дональд Трамп пока не раскрыл детали предложенного плана, поэтому и российская сторона воздерживается от их оглашения.

«Президент США считает, что мы движемся в правильном направлении. В его заявлении говорится о соглашении, и мы готовы его достичь. Но некоторые моменты ещё требуют проработки, и сейчас мы этим занимаемся», — подчеркнул глава МИД России.

Он также отметил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются.

Лавров добавил, что видит признаки движения в нужную сторону, особенно потому, что Трамп, по его словам, «единственный мировой лидер, признающий необходимость устранения первопричин конфликта». Министр напомнил, что Трамп назвал ошибкой попытки втянуть Украину в НАТО и хочет исправить это решение администрации Байдена, пишет unian.net.