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Сергей Лавров: Россия готова заключить соглашение по Украине, но есть нюанс

Сергей Лавров заявил о готовности России к согл...

tvzvezda.ru

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS News сделал громкое заявление: Россия готова к соглашению с США по ситуации в Украине, но для этого необходимо доработать некоторые пункты.

«Президент США верит, что мы движемся в правильном направлении. Мы готовы достичь соглашения, но есть несколько определённых элементов, которые нуждаются в доработке», — сказал Лавров.

Похвала в адрес Трампа

Лавров отдельно похвалил Дональда Трампа, назвав его «единственным лидером, признающим необходимость устранения первопричин конфликта».

«Когда он сказал, что тянуть Украину в НАТО — ошибка, он фактически обозначил суть проблемы. И он хочет это исправить», — заявил министр.

По мнению Лаврова, именно позиция Трампа может стать отправной точкой для новых переговоров между Москвой и Вашингтоном.

О чём идёт речь?

  • Россия не раскрывает конкретные элементы соглашения
  • США официально не подтверждали переговоры
  • Лавров отметил, что диалог с американской стороной продолжается
  • Слова Трампа о НАТО и Украине воспринимаются в Москве как возможность для нового дипломатического формата

Контекст: что известно о позиции Трампа

Ранее Трамп заявлял, что мог бы «закончить войну в Украине за 24 часа», и критиковал политику администрации Байдена по отношению к расширению НАТО и помощи Киеву.

Он также неоднократно подчёркивал, что нужно искать компромисс, в том числе за счёт «уступок с обеих сторон».

Реакция украинской стороны

Украинские официальные лица резко осуждают любые попытки признания Крыма российским или исключения Украины из перспективы членства в НАТО. Президент Владимир Зеленский ранее называл такие предложения «неприемлемыми» и подчёркивал, что «Украина не будет торговать своей территорией».

Итог: возможен ли компромисс?

Слова Лаврова — сигнал о попытке возобновить закулисный диалог с США, особенно на фоне заявлений Дональда Трампа. Однако вопрос остаётся открытым: сможет ли это стать основой для реального мирного соглашения или это лишь часть информационной стратегии перед выборами в США, сообщает unian.

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