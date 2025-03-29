Сергей Бурунов разнес индустрию русского кино и сериалов. Актеру сильно не нравятся некоторые моменты

Актер Сергей Бурунов дал большое интервью проекту Dreamcast, беседуя с актером Львом Зулькарнаевым и журналистом Трифоном Бебутовым. В разговоре он откровенно поделился мнением о современном российском кино и проблемах в индустрии.

Сценарии без глубины

По словам Бурунова, большая часть сценариев, которые ему присылают, выглядят слишком упрощённо и поверхностно. Он отметил, что истории часто предсказуемы и "в лоб", а вместо проработанных смыслов авторы пытаются привлечь зрителя внешней формой.

— Всё очень однозначно, всё на поверхности. Никто не хочет вникать глубже в тему. Это винегрет из всего подряд, чтобы привлечь больше зрителей, — отметил он, добавив, что чаще всего в сценариях отсутствует чёткое понимание, о чём вообще эта история. По его словам, некоторые сюжеты настолько слабые, что от них "глаза кровоточат".

Выбирает роли с интересом

Актёр рассказал, что охотно встречается с режиссёрами, если в тексте видит «маячки» — неожиданные повороты, интересные характеры или что-то, что позволяет выйти за рамки привычного.

— Если есть хоть что-то нестандартное, что цепляет — я еду на встречу. Мне важно играть то, чего я ещё не делал, — объяснил он.

Проблемы отрасли — в кадрах, а не в технике

Бурунов жёстко высказался о непрофессионализме и «случайных людях» в кино. Он считает, что наличие денег и техники — не залог качества, если нет профессиональной команды.

— Устал от кумовства и случайных людей. Соцсети всем сбили ориентиры: снял видео на 15 секунд — и уже режиссер или сценарист. Так не бывает, — подчеркнул он.

Опыт и обучение

Актёр признался, что лишь спустя 27 лет работы начал чувствовать, что действительно разбирается в профессии. Он напомнил, что профессионалы отличаются от новичков тем, что умеют быстро исправлять ошибки, чему сам учится у своего наставника Жоры Крыжовникова.

— Учёба — это не просто знание, а умение действовать. И исправлять. Быстро. — подвёл итог Бурунов, пишет click-or-die.ru.