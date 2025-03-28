Сергей Бурунов разнес индустрию русского кино и сериалов. Актеру сильно не нравятся два момента
moslenta.ru
Известный российский актёр Сергей Бурунов в недавнем интервью для проекта Dreamcast на платформе «VK Видео» выразил своё недовольство качеством сценариев, которые ему предлагают.
Интервью вели известный актёр Лев Зулькарнаев и журналист Трифон Бебутов.
Основные тезисы Бурунова
Бурунов подчеркнул проблему поверхностности и предсказуемости в сценариях: «Всё очень однозначно, в лоб, предсказуемо. Никто не хочет глубоко погружаться в изучение вопроса, в итоге получается винегрет, где важнее форма, а не содержание».
Актёр описал сюжеты российских фильмов и сериалов как «кровь из глаз брызжет», указывая на их низкое качество.
Встречи с профессионалами
Бурунов рассказал, что регулярно встречается со сценаристами, режиссёрами и продюсерами, чтобы понять, что они хотят донести до зрителя. Актёр отметил, что готов работать над проектами, если видит в сценарии «маячки» — элементы глубины, сложности или новизны.
Критика непрофессионализма
Особенно остро Бурунов высказался о непрофессионализме в отечественной киноиндустрии: «Я устал от случайных людей и кумовства. Сейчас каждый, кто снял что-то в соцсетях, считает себя режиссёром или сценаристом, но это не так». Актёр подчеркнул важность профессионального образования и опыта в кино.
В интервью Бурунов выразил надежду на изменения в российской киноиндустрии, подчеркнув значимость искусства кино и необходимость улучшения качества производимых работ, сообщает click-or-die.
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