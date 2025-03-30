Сергей Бурунов разнес индустрию русского кино и сериалов. Актера сильно не устраивают два момента

Актёр Сергей Бурунов в интервью проекту Dreamcast, которое вышло на «VK Видео», резко высказался о состоянии современной российской киноиндустрии. Беседу с ним провели Лев Зулькарнаев, известный по сериалам «Слова пацана» и «Она такая классная», и журналист Трифон Бебутов.

Бурунов рассказал, что его регулярно разочаровывает качество присылаемых сценариев. По его словам, истории часто предсказуемы, поданы «в лоб» и не имеют глубины. Он отметил, что авторы стараются охватить как можно большую аудиторию, но забывают о главном – о сути истории. Сюжеты, как выразился актёр, порой настолько плохи, что вызывают "кровь из глаз".

Он добавил, что, несмотря на общее разочарование, продолжает встречаться с режиссёрами, сценаристами и продюсерами, чтобы понять, что именно они хотят донести до зрителя. Если в сценарии он видит хоть небольшой намёк на что-то настоящее или сложное, он готов к диалогу. Для него важны необычные повороты, возможность попробовать себя в новой роли или провести творческий эксперимент.

Также Бурунов высказался о непрофессионализме в индустрии. По его мнению, проблема не в деньгах или технике, а в кадрах. Он устал от случайных людей и кумовства, а также от влияния соцсетей, где за короткое видео можно мгновенно получить статус режиссёра или сценариста. Актёр уверен: популярность в интернете — это ещё не профессионализм.

Он признался, что только спустя почти три десятилетия в профессии начал по-настоящему разбираться в кино. При этом он процитировал слова режиссёра Жоры Крыжовникова, подчеркнув, что настоящий профессионал — это тот, кто умеет быстро замечать и исправлять свои ошибки, пишет click-or-die.ru.