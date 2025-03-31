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Сергей Бурунов разнес индустрию отечественного кино и сериалов. Актеру сильно не нравятся два момента

Актер Сергей Бурунов дал большое интервью проек...

brl.mk.ru

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Актер Сергей Бурунов дал большое интервью проекту Dreamcast для «VK Видео», в котором обсудил проблемы российской киноиндустрии. Бурунов, звезда таких сериалов, как «Слова пацана» и «Она такая классная», раскритиковал качество сценариев, которые ему присылают. По его словам, многие сценарии слишком однозначны, предсказуемы и не имеют глубины. Он отметил, что создатели часто нацелены на массовую аудиторию, забывая о содержании. «Это больше про форму, а не про содержание. Вот „Про что эта история“ — забывается», — сказал актер.

Сергей также отметил, что он часто встречается с сценаристами, режиссерами и продюсерами, чтобы узнать, что они хотят донести до зрителя. Если он в сценарии находит хотя бы намеки на глубину или интересные повороты, которые могут его заинтересовать, он идет на встречу с режиссером. Он подчеркнул, что всегда ищет в проектах новые, интересные роли, которые позволят ему экспериментировать.

Кроме того, Бурунов раскритиковал непрофессионализм в российской киноиндустрии, говоря о случайных людях и кумовстве. «Капитализм – не равно качество», — сказал он. Он добавил, что соцсети, такие как TikTok, «свернули головы» людям, позволяя им мгновенно стать популярными сценаристами или режиссерами. «Но не бывает этого!» — подчеркнул актер.

Бурунов также признался, что только спустя 27 лет в индустрии начал действительно понимать, как работает кино. Он объяснил, что отличие профессионала от любителя заключается в умении быстро исправлять свои ошибки, и привел слова своего наставника, режиссера Андрея Крыжовникова: «Люди учатся для того, чтобы быстро исправлять свои ошибки», пишет click-or-die.ru.

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