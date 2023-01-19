Сергея Лаврова опять пытаются заставить извиняться за "евреев" и Гитлера

Европейский еврейский конгресс полагает, что глава МИД РФ Сергей Лавров обязан принести извинения за то, что сравнил политику США в отношении России с попытками Адольфа Гитлера "решить еврейский вопрос". На сайте конгресса появилось соответствующее заявление.

"Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста", — отмечает президент ЕЕК Ариэль Музикант.

Ариэль подчеркивает, что слова Лаврова искажают представление общества о трагедии, а потому конгресс требует незамедлительных извинений от министра из России.

Накануне Лавров сравнил работу США по созданию коалиции для противостояния России с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера.