Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу: просто и сытно
timacad.ru
Масленица — это не только время для весёлых гуляний, но и отличный момент для того, чтобы побаловать родных вкусными блинами. Шеф-повар Ивлев делится с вами рецептом, который передаётся в его семье уже много лет и каждый раз приносит в дом тепло и уют.
«Блины на Масленицу — это способ показать свою любовь и уважение к семье через кулинарию», — отмечает Ивлев.
Он уверен, что этот рецепт, доступный каждому, превращает процесс приготовления в увлекательное и объединяющее занятие.
Необходимые ингредиенты:
Пшеничная мука — 300 грамм
Свежее молоко — 500 миллилитров
Куриные яйца — 3 штуки
Кристаллический сахар — 2 столовые ложки
Поваренная соль — 1 чайная ложка
Масло растительное — 3 столовые ложки (для жарки)
Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции теста)
Инструкция по приготовлению:
В глубокой миске соедините муку, сахар и соль.
В отдельной ёмкости взбейте яйца, добавьте молоко и воду, хорошо перемешайте.
Постепенно вливайте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно перемешивая, чтобы не образовывались комки.
Добавьте в тесто растительное масло и размешайте до получения однородной массы.
Разогрейте сковороду и смазывайте её тонким слоем масла.
Выливайте тесто небольшими порциями, распределяя его по сковороде, чтобы получить тонкие блины.
Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.
Шеф Ивлев советует дать тесту отдохнуть перед жаркой — это поможет достичь идеальной текстуры блинов.
«Позвольте тесту немного постоять, и блины будут ещё вкуснее», — уверяет Ивлев.
Эти блины можно подавать с сметаной, медом, джемами или икрой — всё зависит от ваших предпочтений. Ивлев подчёркивает, что разнообразие начинок делает Масленицу ярким и незабываемым праздником.
Этот простой рецепт подарит не только вкусные блины, но и создаст атмосферу уюта и единства, собрав всю семью за праздничным столом.
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