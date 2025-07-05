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Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу: просто и сытно

Ивлев делится проверенным временем семейным рец...

timacad.ru

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Масленица — это не только время для весёлых гуляний, но и отличный момент для того, чтобы побаловать родных вкусными блинами. Шеф-повар Ивлев делится с вами рецептом, который передаётся в его семье уже много лет и каждый раз приносит в дом тепло и уют.

«Блины на Масленицу — это способ показать свою любовь и уважение к семье через кулинарию», — отмечает Ивлев.

Он уверен, что этот рецепт, доступный каждому, превращает процесс приготовления в увлекательное и объединяющее занятие.

Необходимые ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 300 грамм

  • Свежее молоко — 500 миллилитров

  • Куриные яйца — 3 штуки

  • Кристаллический сахар — 2 столовые ложки

  • Поваренная соль — 1 чайная ложка

  • Масло растительное — 3 столовые ложки (для жарки)

  • Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции теста)

Инструкция по приготовлению:

  1. В глубокой миске соедините муку, сахар и соль.

  2. В отдельной ёмкости взбейте яйца, добавьте молоко и воду, хорошо перемешайте.

  3. Постепенно вливайте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно перемешивая, чтобы не образовывались комки.

  4. Добавьте в тесто растительное масло и размешайте до получения однородной массы.

  5. Разогрейте сковороду и смазывайте её тонким слоем масла.

  6. Выливайте тесто небольшими порциями, распределяя его по сковороде, чтобы получить тонкие блины.

  7. Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Шеф Ивлев советует дать тесту отдохнуть перед жаркой — это поможет достичь идеальной текстуры блинов.

«Позвольте тесту немного постоять, и блины будут ещё вкуснее», — уверяет Ивлев.

Эти блины можно подавать с сметаной, медом, джемами или икрой — всё зависит от ваших предпочтений. Ивлев подчёркивает, что разнообразие начинок делает Масленицу ярким и незабываемым праздником.

Этот простой рецепт подарит не только вкусные блины, но и создаст атмосферу уюта и единства, собрав всю семью за праздничным столом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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