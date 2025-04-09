Шёл на работу, а стал героем. Россиянин спас ребёнка от гибели

Утро 4 апреля в Кировском районе Санкт-Петербурга могло закончиться трагедией — шестилетний мальчик повис с балкона 12-го этажа.

Но благодаря решительным действиям случайного прохожего — Евгения Кугояна — ребёнка удалось спасти. Эта история уже разошлась по соцсетям и стала поводом для многочисленных слов благодарности.

«Мы услышали крик»: как всё произошло

Евгений с женой Юлией направлялись на работу, когда их внимание привлёк крик ребёнка. Женщина заметила мальчика, свисающего с балкона — на высоте более 30 метров. Пока Юлия звонила в экстренные службы, Евгений безуспешно пытался попасть в подъезд — двери долго оставались закрыты.

Поднявшись на нужный этаж, пара обнаружила, что дверь нужной квартиры заперта. Тогда Евгений решил спуститься на этаж ниже. Молодые жильцы 11-го этажа впустили его без колебаний. Один из них помог Евгению перелезть через перила на балкон сверху — и уже оттуда мужчина дотянулся до ребёнка и аккуратно затащил его обратно.

«Просто не мог пройти мимо»

Позже выяснилось, что мальчик пробрался на балкон через кухонное окно. Евгений, обладая хорошей физической формой, действовал быстро и без паники. После спасения он остался с ребёнком, пока не прибыли спасатели и медики. К счастью, мальчик не получил травм.

Сам Евгений о своих действиях говорит скромно: он инженер и отец двоих детей. По его словам, всё, что он сделал — это «естественная реакция человека, который не мог остаться в стороне». Его жена подчёркивает, что спасти мальчика удалось усилиями всех — прохожих, жильцов, тех, кто вызвал помощь.

Вопросы к родителям

Пока органы опеки и прокуратура начали проверку по факту возможного оставления ребёнка без присмотра, в соцсетях обсуждают совсем другое — человеческий поступок, который стал примером. И напоминанием: равнодушие может стоить слишком дорого.