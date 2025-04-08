Шёл на работу, а стал героем. Простой россиянин спас ребёнка от гибели

На Дачном проспекте в Санкт-Петербурге произошёл случай, который мог закончиться трагедией — шестилетний мальчик едва не сорвался с балкона 12-го этажа.

Но благодаря неравнодушию прохожего, ребёнка удалось спасти. История Евгения Кугояна, простого петербуржца, уже разлетелась по соцсетям и вызвала волну благодарности.

Всё произошло утром 4 апреля в одном из домов Кировского района. Евгений вместе с женой шёл на работу, когда они услышали детский крик. Женщина заметила ребёнка, висящего с балкона на высоте более 30 метров. Пока Юлия звонила в экстренные службы, Евгений пытался попасть в подъезд — долгое время никто не открывал.

Добравшись до верхнего этажа, супруги не смогли попасть в нужную квартиру. Тогда Евгений принял решение спуститься на этаж ниже и попробовать добраться до ребёнка с балкона. Молодые люди, живущие на 11-м этаже, впустили его без колебаний. Один из них помог Евгению перелезть на верхний балкон, страхуя его сзади. Подтянувшись, Евгений перелез через перила и вытащил испуганного мальчика.

Мальчик, как выяснилось позже, вылез на балкон через окно кухни. Евгений успокоил его, и они вместе вернулись в квартиру. Вскоре прибыли спасатели, полиция и медики. К счастью, ребёнок не пострадал.

Сам Евгений не считает себя героем. Он — инженер, отец двоих детей и человек, который просто не мог пройти мимо. «Физическая подготовка — это не про подвиги, а про готовность помочь», — говорит он. Вместе с женой они подчёркивают, что спасение стало возможным благодаря участию всех, кто не остался равнодушным — жильцов, вызвавших помощь, и ребят, впустивших их в квартиру.

Тем временем прокуратура начала проверку по факту оставления ребёнка без присмотра. Но для всех очевидно: трагедии удалось избежать только благодаря вовремя проявленной инициативе, сообщает dzen.