Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Шёл на работу, а стал героем. Простой россиянин спас ребёнка от гибели

В Санкт-Петербурге прохожий спас шестилетнего м...

babushkinskij-r19.gosweb.gosuslugi.ru

Подписаться на Дзен.канал

На Дачном проспекте в Санкт-Петербурге произошёл случай, который мог закончиться трагедией — шестилетний мальчик едва не сорвался с балкона 12-го этажа.

Но благодаря неравнодушию прохожего, ребёнка удалось спасти. История Евгения Кугояна, простого петербуржца, уже разлетелась по соцсетям и вызвала волну благодарности.

Всё произошло утром 4 апреля в одном из домов Кировского района. Евгений вместе с женой шёл на работу, когда они услышали детский крик. Женщина заметила ребёнка, висящего с балкона на высоте более 30 метров. Пока Юлия звонила в экстренные службы, Евгений пытался попасть в подъезд — долгое время никто не открывал.

Добравшись до верхнего этажа, супруги не смогли попасть в нужную квартиру. Тогда Евгений принял решение спуститься на этаж ниже и попробовать добраться до ребёнка с балкона. Молодые люди, живущие на 11-м этаже, впустили его без колебаний. Один из них помог Евгению перелезть на верхний балкон, страхуя его сзади. Подтянувшись, Евгений перелез через перила и вытащил испуганного мальчика.

Мальчик, как выяснилось позже, вылез на балкон через окно кухни. Евгений успокоил его, и они вместе вернулись в квартиру. Вскоре прибыли спасатели, полиция и медики. К счастью, ребёнок не пострадал.

Сам Евгений не считает себя героем. Он — инженер, отец двоих детей и человек, который просто не мог пройти мимо. «Физическая подготовка — это не про подвиги, а про готовность помочь», — говорит он. Вместе с женой они подчёркивают, что спасение стало возможным благодаря участию всех, кто не остался равнодушным — жильцов, вызвавших помощь, и ребят, впустивших их в квартиру.

Тем временем прокуратура начала проверку по факту оставления ребёнка без присмотра. Но для всех очевидно: трагедии удалось избежать только благодаря вовремя проявленной инициативе, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

день назад

От пюре до котлет: рассказываем, когда и как начать прикорм, чтобы не навредить малышу

тараканы обратный звонок за 30 секунд

Лонгриды

день назад

Премьера «Батя 2. Дед» в Казани: Илья Учитель о том, как любовь и воспоминания формируют фильм

Не у нас

день назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

ремонт стационарного телефона в Уфе

Новости Татарстана

день назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

Не у нас

3 часа назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Новости Казани

9 часов назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Новости Казани

день назад

Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью
Новости Казани
9 часов назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Информация, о которой ранее ходили только слухи...

Не у нас

3 часа назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Интересное в Казани

день назад

От пюре до котлет: рассказываем, когда и как начать прикорм, чтобы не навредить малышу

Новости Казани

4 часа назад

Фигуристка Валиева из Казани обжалует 4-летнюю дисквалификацию в суде Швейцарии

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстан возбуждено дело после смерти пенсионерки во время ссоры
Яндекс организовал более 42 тысяч бесплатных по...
Новости Татарстана
12 минут назад

Яндекс организовал более 42 тысяч бесплатных поездок на такси в Татарстане

Не у нас

5 часов назад

Ученые из Нидерландов подтвердили существование другого мира

Новости Татарстана

5 часов назад

22-летняя Загитова снялась на фото с Ротенбергом, поздравив его с днем рождения

Новости Казани

5 часов назад

Байкер врезался в легковушку в Казани и получил перелом
Помощь в трудный момент: теперь в Казани можно ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Помощь в трудный момент: теперь в Казани можно заказать доставку поминальных обедов