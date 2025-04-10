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Шёл на работу, а оказался героем. Россиянин спас ребёнка от гибели

В Кировском районе Петербурга мужчина спас шест...

gkh.kostroma.gov.ru

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В Кировском районе Санкт-Петербурга 4 апреля случилось происшествие, которое могло обернуться настоящей трагедией.

Шестилетний ребёнок оказался на краю балкона 12-го этажа — и только случайный прохожий не дал ему сорваться вниз.

«Мы услышали крик»: как всё началось

Евгений Кугоян шёл на работу вместе с супругой Юлией. Неожиданно их внимание привлекли детские крики. Юлия заметила мальчика, который свисал с балкона на высоте около 30 метров. Пока она звонила в службы спасения, Евгений пытался попасть в подъезд, но дверь долго не открывалась.

Когда паре удалось подняться на нужный этаж, оказалось, что квартира, из которой мальчик выбрался, была заперта. Тогда Евгений принял нестандартное решение — спуститься этажом ниже.

Балкон, высота и мгновенное решение

На 11-м этаже пара встретила жильцов, которые не раздумывая впустили Евгения. Один из них помог ему перебраться через балконные перила вверх — и оттуда мужчина смог дотянуться до мальчика и затянуть его обратно в безопасное пространство.

«Просто не мог пройти мимо»

Позже выяснилось, что ребёнок выбрался на балкон через окно на кухне. Евгений, инженер по профессии и отец двоих детей, действовал уверенно и быстро. До приезда спасателей он оставался рядом с мальчиком, контролируя ситуацию. К счастью, ребёнок не получил ни физических травм, ни ссадин.

Сам герой предпочитает не называть себя таковым. По его словам, он просто поступил так, как «должен поступить любой нормальный человек». Его супруга уверена: это была командная работа — прохожие, жильцы и вызвавшие помощь сыграли в спасении не последнюю роль

И всё же — где были взрослые?

Тем временем над ситуацией работают органы опеки и прокуратура — проводится проверка по факту возможного оставления ребёнка без присмотра. Но общественность больше говорит не о родительской ответственности, а о мужестве Евгения.

Почему эта история важна

Поступок Евгения Кугояна стал напоминанием: вовремя проявленное неравнодушие способно спасти чью-то жизнь. Этот случай — не просто новость, а пример того, что геройство — это не обязательно суперспособности, а порой просто готовность действовать, когда это действительно важно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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