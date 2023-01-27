"Сейчас не важно, что он сделал в прошлом": осужденный из ЧВК "Вагнер" получил от Путина награду за героизм в зоне СВО

Указы о помиловании, которые касаются бывших заключенных, ставших военнослужащими ЧВК "Вагнер", имеют гриф секретности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует РБК.

"Вы знаете, что существуют указы открытые и существуют указы с различными грифами секретности. Вот именно по этому указу я ничего не могу говорить. Но я могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", — сказал Песков.

Также он отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" мужественно сражаются на фронтах спецоперации. Так, один из бывших осужденных был удостоен награды Путина - за героизм он получил медаль "За отвагу". Речь о Айке Гаспаряне, бывшем заключенном колонии в Рязанской области.