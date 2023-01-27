"Сейчас не важно, что он сделал в прошлом": осужденный из ЧВК "Вагнер" получил от Путина награду за героизм в зоне СВО
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Указы о помиловании, которые касаются бывших заключенных, ставших военнослужащими ЧВК "Вагнер", имеют гриф секретности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует РБК.
"Вы знаете, что существуют указы открытые и существуют указы с различными грифами секретности. Вот именно по этому указу я ничего не могу говорить. Но я могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", — сказал Песков.
Также он отметил, что бойцы ЧВК "Вагнер" мужественно сражаются на фронтах спецоперации. Так, один из бывших осужденных был удостоен награды Путина - за героизм он получил медаль "За отвагу". Речь о Айке Гаспаряне, бывшем заключенном колонии в Рязанской области.
"Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой", — заявил Песков.