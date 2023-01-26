"Шеи сломаны, уши отрезаны, а написали, что сердечный приступ": на телах погибших в ЛНР российских бойцов нашли следы зверских пыток

Представители ЛНР заявили, что на телах военнослужащих РФ, возвращенных из плена ВСУУ, обнаружены следы пыток.

Как пишет РИА Новости, Анна Сорока, советник главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по поиску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию их памяти, заявила, что тела, возвращенные киевским режимом, находятся в странном состоянии. По ее словам, на телах были обнаружены следы зверских пыток.

При этом политик уточнил, что вывод о гибели солдат часто расходится с реальностью. Пишут, что солдат умер от сердечного приступа, хотя на самом деле он был жестоко убит во время плена. Например, военнопленным ломали шеи или забивали палками до смерти.

Другим украинские солдаты отрезали уши, ломали пальцы на руках и ногах, прижигали факелами спины и ягодицы и даже простреливали крупные кровеносные сосуды. Последних, в частности, зверски убивали, просто давая им истечь кровью.