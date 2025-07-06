Шеф-повар Ивлев раскрыл семейный рецепт блинов на Масленицу: просто и вкусно

Масленичная неделя — это не только праздник с весельем и гуляниями, но и шанс угостить родных ароматными блинами. Знаменитый шеф-повар Ивлев делится своим семейным рецептом, который передаётся в его семье из поколения в поколение.

Он уверяет, что главный смысл приготовления блинов — это не только соблюдение традиций, но и возможность выразить через кулинарию любовь и уважение к близким.

Ивлев о блинах на Масленицу:

"Суть блинов не в следовании традициям, а в том, чтобы, готовя их, выразить свои чувства к родным. Это увлекательное занятие, которое объединяет всю семью", — рассказывает Ивлев.

Вот рецепт, который легко можно повторить дома, а процесс готовки станет настоящим семейным праздником!

Необходимые ингредиенты:

Пшеничная мука — 300 грамм

Свежее молоко — 500 миллилитров

Куриные яйца — 3 штуки

Кристаллический сахар — 2 столовые ложки

Поваренная соль — 1 чайная ложка

Масло растительное — 3 столовые ложки (для теста и жарки)

Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции)

Как приготовить:

Шаг 1:

В широкой миске соедините пшеничную муку, сахар и соль.

Шаг 2:

В отдельной ёмкости слегка взбейте яйца, затем добавьте молоко и воду, чтобы смесь стала однородной.

Шаг 3:

Постепенно добавляйте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно размешивая, чтобы избежать появления комков.

Шаг 4:

Влейте растительное масло в тесто и хорошо размешайте до однородности.

Шаг 5:

Разогрейте сковороду и смазать её тонким слоем масла. Выливайте небольшие порции теста на сковороду, равномерно распределяя их, чтобы блины получились тонкими.

Шаг 6:

Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Советы от шефа:

Шеф-повар Ивлев рекомендует не торопиться и дать тесту "отдышаться" перед жаркой. "Оставьте тесто на несколько минут — и оно станет только лучше", — уверяет Ивлев. Это придаст блинам нужную текстуру и лёгкость.

Подача:

Эти блины идеально подходят с различными добавками — от классической сметаны и мёда до джемов и икры. Ивлев подчеркивает, что разнообразие начинок сделает ваше Масленичное застолье не только вкусным, но и интересным.

С этим простым рецептом вы создадите в доме атмосферу уюта, и вся семья соберётся за столом, наслаждаясь вкусом и общением.