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Шеф-повар Ивлев раскрыл семейный рецепт блинов на Масленицу: просто и вкусно

Масленичная неделя — время веселья и вкусной еды

timacad.ru

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Масленичная неделя — это не только праздник с весельем и гуляниями, но и шанс угостить родных ароматными блинами. Знаменитый шеф-повар Ивлев делится своим семейным рецептом, который передаётся в его семье из поколения в поколение.

Он уверяет, что главный смысл приготовления блинов — это не только соблюдение традиций, но и возможность выразить через кулинарию любовь и уважение к близким.

Ивлев о блинах на Масленицу:

"Суть блинов не в следовании традициям, а в том, чтобы, готовя их, выразить свои чувства к родным. Это увлекательное занятие, которое объединяет всю семью", — рассказывает Ивлев.

Вот рецепт, который легко можно повторить дома, а процесс готовки станет настоящим семейным праздником!

Необходимые ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 300 грамм
  • Свежее молоко — 500 миллилитров
  • Куриные яйца — 3 штуки
  • Кристаллический сахар — 2 столовые ложки
  • Поваренная соль — 1 чайная ложка
  • Масло растительное — 3 столовые ложки (для теста и жарки)
  • Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции)

Как приготовить:

  • Шаг 1:

В широкой миске соедините пшеничную муку, сахар и соль.

  • Шаг 2:

В отдельной ёмкости слегка взбейте яйца, затем добавьте молоко и воду, чтобы смесь стала однородной.

  • Шаг 3:

Постепенно добавляйте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно размешивая, чтобы избежать появления комков.

  • Шаг 4:

Влейте растительное масло в тесто и хорошо размешайте до однородности.

  • Шаг 5:

Разогрейте сковороду и смазать её тонким слоем масла. Выливайте небольшие порции теста на сковороду, равномерно распределяя их, чтобы блины получились тонкими.

  • Шаг 6:

Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Советы от шефа:

Шеф-повар Ивлев рекомендует не торопиться и дать тесту "отдышаться" перед жаркой. "Оставьте тесто на несколько минут — и оно станет только лучше", — уверяет Ивлев. Это придаст блинам нужную текстуру и лёгкость.

Подача:

Эти блины идеально подходят с различными добавками — от классической сметаны и мёда до джемов и икры. Ивлев подчеркивает, что разнообразие начинок сделает ваше Масленичное застолье не только вкусным, но и интересным.

С этим простым рецептом вы создадите в доме атмосферу уюта, и вся семья соберётся за столом, наслаждаясь вкусом и общением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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