Шеф-повар Ивлев раскрыл семейный рецепт блинов на Масленицу: очень просто и вкусно

Масленичная неделя — время для весёлых гуляний и вкусных угощений. Этот рецепт блинов от шеф-повара Ивлева проверен временем и передаётся в его семье с поколения в поколение.

Ивлев уверен, что готовка блинов — это не просто соблюдение традиции, а способ показать свою любовь и заботу о близких.

"Блины на Масленицу — это не только о еде, но и о семье. Это традиция, которая приносит радость и согревает души", — говорит Ивлев.

Ингредиенты:

300 г пшеничной муки

500 мл молока

3 яйца

2 ст. ложки сахара

1 ч. ложка соли

3 ст. ложки растительного масла

100 мл воды

Пошаговый процесс:

Шаг 1:

В миске смешайте муку, сахар и соль.

Шаг 2:

В другой ёмкости взбейте яйца, добавьте молоко и воду, хорошо перемешайте.

Шаг 3:

Соедините жидкую смесь с сухими ингредиентами и тщательно перемешайте, чтобы не было комков.

Шаг 4:

Добавьте растительное масло в тесто и снова перемешайте до однородности.

Шаг 5:

Разогрейте сковороду, смазанную маслом. Выливайте небольшие порции теста, равномерно распределяя их по сковороде, чтобы блины получались тонкими.

Шаг 6:

Обжаривайте каждый блин до золотистого цвета с обеих сторон.

Советы от шефа:

Ивлев рекомендует дать тесту "отдохнуть" перед жаркой, чтобы блины получились ещё лучше. "Подождите несколько минут, и тесто станет идеальным для жарки", — советует шеф-повар.

Подача:

Блины можно подавать с различными начинками: от сметаны и мёда до икры или джема. Это разнообразие сделает ваше Масленичное застолье не только вкусным, но и необычным.

Этот рецепт блинов подарит вам уютную атмосферу и сделает праздник незабываемым для всей семьи.