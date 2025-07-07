Шеф-повар Ивлев раскрыл семейный рецепт блинов на Масленицу: очень просто и вкусно
timacad.ru
Масленичная неделя — время для весёлых гуляний и вкусных угощений. Этот рецепт блинов от шеф-повара Ивлева проверен временем и передаётся в его семье с поколения в поколение.
Ивлев уверен, что готовка блинов — это не просто соблюдение традиции, а способ показать свою любовь и заботу о близких.
"Блины на Масленицу — это не только о еде, но и о семье. Это традиция, которая приносит радость и согревает души", — говорит Ивлев.
Ингредиенты:
300 г пшеничной муки
500 мл молока
3 яйца
2 ст. ложки сахара
1 ч. ложка соли
3 ст. ложки растительного масла
100 мл воды
Пошаговый процесс:
- Шаг 1:
В миске смешайте муку, сахар и соль.
- Шаг 2:
В другой ёмкости взбейте яйца, добавьте молоко и воду, хорошо перемешайте.
- Шаг 3:
Соедините жидкую смесь с сухими ингредиентами и тщательно перемешайте, чтобы не было комков.
- Шаг 4:
Добавьте растительное масло в тесто и снова перемешайте до однородности.
- Шаг 5:
Разогрейте сковороду, смазанную маслом. Выливайте небольшие порции теста, равномерно распределяя их по сковороде, чтобы блины получались тонкими.
- Шаг 6:
Обжаривайте каждый блин до золотистого цвета с обеих сторон.
Советы от шефа:
Ивлев рекомендует дать тесту "отдохнуть" перед жаркой, чтобы блины получились ещё лучше. "Подождите несколько минут, и тесто станет идеальным для жарки", — советует шеф-повар.
Подача:
Блины можно подавать с различными начинками: от сметаны и мёда до икры или джема. Это разнообразие сделает ваше Масленичное застолье не только вкусным, но и необычным.
Этот рецепт блинов подарит вам уютную атмосферу и сделает праздник незабываемым для всей семьи.
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