Шеф-повар Ивлев раскрыл семейный рецепт блинов на Масленицу: очень легко и вкусно

Масленица — это время, когда вся семья собирается за столом, наслаждаясь вкусными блинами. Шеф-повар Ивлев делится своим семейным рецептом, который стал настоящей традицией в его семье.

Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и наполнен любовью и уважением к родным.

"Масленица — это праздник, когда мы не только соблюдаем традиции, но и делаем что-то особенное для наших близких", — делится Ивлев.

Ингредиенты:

300 г пшеничной муки

500 мл молока

3 яйца

2 ст. ложки сахара

1 ч. ложка соли

3 ст. ложки растительного масла

100 мл воды

Как приготовить:

Шаг 1:

В широкой миске смешайте муку, сахар и соль.

Шаг 2:

В отдельной ёмкости взбейте яйца с молоком и водой.

Шаг 3:

Соедините жидкую смесь с сухими ингредиентами и тщательно перемешайте, чтобы избежать комков.

Шаг 4:

Влейте растительное масло и перемешайте до однородности.

Шаг 5:

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выливайте тесто на сковороду, равномерно распределяя его для получения тонких блинов.

Шаг 6:

Обжаривайте блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Советы от Ивлева:

Шеф-повар советует дать тесту немного отдохнуть перед жаркой. "Так тесто станет ещё лучше", — уверяет Ивлев.

Подача:

Эти блины можно подавать с разными начинками: от сметаны до икры. С разнообразием начинок Масленичное застолье станет не только вкусным, но и незабываемым.

Этот рецепт создаст в доме атмосферу уюта, радости и сбора всей семьи за столом.