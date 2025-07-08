Шеф-повар Ивлев раскрыл семейный рецепт блинов на Масленицу: очень легко и вкусно
timacad.ru
Масленица — это время, когда вся семья собирается за столом, наслаждаясь вкусными блинами. Шеф-повар Ивлев делится своим семейным рецептом, который стал настоящей традицией в его семье.
Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и наполнен любовью и уважением к родным.
"Масленица — это праздник, когда мы не только соблюдаем традиции, но и делаем что-то особенное для наших близких", — делится Ивлев.
Ингредиенты:
300 г пшеничной муки
500 мл молока
3 яйца
2 ст. ложки сахара
1 ч. ложка соли
3 ст. ложки растительного масла
100 мл воды
Как приготовить:
- Шаг 1:
В широкой миске смешайте муку, сахар и соль.
- Шаг 2:
В отдельной ёмкости взбейте яйца с молоком и водой.
- Шаг 3:
Соедините жидкую смесь с сухими ингредиентами и тщательно перемешайте, чтобы избежать комков.
- Шаг 4:
Влейте растительное масло и перемешайте до однородности.
- Шаг 5:
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выливайте тесто на сковороду, равномерно распределяя его для получения тонких блинов.
- Шаг 6:
Обжаривайте блин до золотистой корочки с обеих сторон.
Советы от Ивлева:
Шеф-повар советует дать тесту немного отдохнуть перед жаркой. "Так тесто станет ещё лучше", — уверяет Ивлев.
Подача:
Эти блины можно подавать с разными начинками: от сметаны до икры. С разнообразием начинок Масленичное застолье станет не только вкусным, но и незабываемым.
Этот рецепт создаст в доме атмосферу уюта, радости и сбора всей семьи за столом.
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