Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Шеф-повар Ивлев раскрыл семейный рецепт блинчиков на Масленицу: очень легко и вкусно

Масленица — время для праздников и вкусных угощ...

timacad.ru

Подписаться на Дзен.канал

Масленичная неделя — это не только праздник с весельем и гуляниями, но и отличная возможность порадовать близких ароматными блинами. Знаменитый шеф-повар Ивлев делится своим семейным рецептом, который передаётся в его семье из поколения в поколение.

Он уверяет, что главное в приготовлении блинов — это не просто соблюдение традиций, а возможность выразить свою любовь и уважение к близким.

Ивлев о блинах на Масленицу:

"Суть блинов не в следовании традициям, а в том, чтобы, готовя их, выразить свои чувства к родным. Это увлекательное занятие, которое объединяет всю семью", — рассказывает Ивлев.

Вот рецепт, который легко можно повторить дома, а процесс готовки станет настоящим семейным праздником!

Необходимые ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 300 грамм

  • Свежее молоко — 500 миллилитров

  • Куриные яйца — 3 штуки

  • Кристаллический сахар — 2 столовые ложки

  • Поваренная соль — 1 чайная ложка

  • Масло растительное — 3 столовые ложки (для теста и жарки)

  • Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции)

Как приготовить:

  1. В широкой миске соедините пшеничную муку, сахар и соль.

  2. В отдельной ёмкости слегка взбейте яйца, затем добавьте молоко и воду, чтобы смесь стала однородной.

  3. Постепенно добавляйте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно размешивая, чтобы избежать появления комков.

  4. Влейте растительное масло в тесто и хорошо размешайте до однородности.

  5. Разогрейте сковороду и смазать её тонким слоем масла. Выливайте небольшие порции теста на сковороду, равномерно распределяя их, чтобы блины получились тонкими.

  6. Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Советы от шефа:

Шеф-повар Ивлев рекомендует не торопиться и дать тесту "отдышаться" перед жаркой. "Оставьте тесто на несколько минут — и оно станет только лучше", — уверяет Ивлев. Это придаст блинам нужную текстуру и лёгкость.

Подача:

Эти блины идеально подходят с различными добавками — от классической сметаны и мёда до джемов и икры. Ивлев подчеркивает, что разнообразие начинок сделает ваше Масленичное застолье не только вкусным, но и интересным.

С этим простым рецептом вы создадите в доме атмосферу уюта, и вся семья соберётся за столом, наслаждаясь вкусом и общением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Священник объяснил, нужно ли креститься, проходя мимо храма

Гид по скидкам Казани

день назад

Чем ближе, тем лучше: 9 мест Татартана, где можно отдохнуть уже в эти выходные

жуковский какой район московской области

Не у нас

день назад

ДНК египтянина эпохи пирамид раскрывает древние генетические связи

Не у нас

день назад

Священник предложил наказание за празднование Дня Ивана Купалы

курсы рисования аниме в Самаре

Не у нас

день назад

Неандертальцы оставили следы на португальских пляжах

Не у нас

день назад

Исследование показало, что одиночество по-разному влияет на досуг по гендеру

Не у нас

день назад

Новая технологическая волна угрожает привычным IT-гигантам

Новости Казани

день назад

Казань в этом году приняла свыше 2,3 миллиона туристов
Новости Казани
19 часов назад

Детская железная дорога в Казани увеличила перевозки на 22%

Перевозки по Детской железной дороге в Казани з...

Не у нас

4 часа назад

Учёные выяснили, как соцсети изменяют поведение подростков

Интересное в Казани

18 часов назад

Банный Оскар-2025: рассказываем, кто стал звездой Чемпионата России по банному искусству

Не у нас

9 часов назад

Учёные выяснили, кто чаще страдает хроническими заболеваниями

Не у нас

9 часов назад

В РПЦ объяснили детали запрета на богослужения в многоэтажках
В Татарстане не установлены владельцы почти 800...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане не установлены владельцы почти 800 объектов недвижимости

Не у нас

9 часов назад

Навсегда: Протоиерей Ильяшенко говорит о духовных обязательствах церковного брака

Не у нас

9 часов назад

Нарколог Клименко объясняет, почему кофе и чай ухудшают самочувствие в жару

Не у нас

9 часов назад

Что будет с Россией, если океан поднимется или опустится на километр
«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаю...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаются в помощи»: директор казанской клиники высказалась о том, почему даже сильнейшим нужна поддержка