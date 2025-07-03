Шеф-повар Ивлев раскрыл секрет семейных блинов: легко и вкусно

Масленица — не только время для веселья и народных гуляний, но и отличная возможность порадовать семью вкусными блинами.

Шеф-повар Ивлев, известный мастер кулинарии, делится своим уникальным семейным рецептом блинов, который передается через поколения. Этот рецепт прост в приготовлении и поможет вам создать праздничную атмосферу на кухне.

«Блины на Масленицу — это не только следование традициям, но и способ выразить уважение и любовь к своим близким», — отмечает Ивлев.

Шеф подчёркивает, что его методика доступна каждому, превращая процесс приготовления в увлекательное и объединяющее занятие для всей семьи.

Необходимые ингредиенты:

Пшеничная мука — 300 грамм

Свежее молоко — 500 миллилитров

Куриные яйца — 3 штуки

Кристаллический сахар — 2 столовые ложки

Поваренная соль — 1 чайная ложка

Масло растительное — 3 столовые ложки (для жарки)

Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции теста)

Этапы приготовления:

В широкой миске соедините муку, сахар и соль. В отдельной ёмкости взбейте яйца, добавьте молоко и воду, хорошо перемешайте. Постепенно соединяйте жидкую смесь с сухими ингредиентами, тщательно перемешивая, чтобы избежать образования комков. Влейте в тесто растительное масло, перемешайте до получения однородной массы. Разогрейте сковороду, смазанную тонким слоем масла. Выливайте тесто небольшими порциями, равномерно распределяя его по сковороде для тонких блинов. Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Ивлев советует дать тесту «отдышаться» перед жаркой, чтобы оно стало ещё более воздушным.

«Пусть тесто постоит несколько минут, и оно станет идеальным», — делится своим секретом шеф.

Эти блины можно подавать с сметаной, медом, джемами или даже икрой. Ивлев подчёркивает, что разнообразие начинок приносит настоящее наслаждение и делает Масленицу ярким гастрономическим событием.

Приготовление этого рецепта станет отличным поводом для семейных посиделок. Блины от Ивлева подарят не только вкусный завтрак, но и атмосферу тепла и единства за общим столом.