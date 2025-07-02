Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов: просто и вкусно
timacad.ru
Масленичная неделя — это время веселья и гуляний, но также и уникальная возможность побаловать своих близких ароматными и изысканными блинами.
Известный шеф-повар Ивлев, который является мастером кулинарного искусства, поделился своим семейным рецептом, который передаётся из поколения в поколение и проверен временем.
«Суть блинов на Масленицу не только в следовании традициям, но и в том, чтобы через кулинарию выразить свои чувства и уважение к родным», — делится Ивлев.
Он подчёркивает, что этот рецепт прост и доступен каждому, превращая процесс приготовления в увлекательное семейное занятие.
Необходимые ингредиенты:
- Пшеничная мука — 300 грамм
- Свежее молоко — 500 миллилитров
- Куриные яйца — 3 штуки
- Кристаллический сахар — 2 столовые ложки
- Поваренная соль — 1 чайная ложка
- Масло растительное — 3 столовые ложки (дополнительно для жарки)
- Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции теста)
Этапы приготовления:
- В широкой миске соедините муку, сахар и соль.
- В отдельной ёмкости слегка взбейте яйца, затем добавьте молоко и воду.
- Постепенно соединяйте жидкую смесь с сухими ингредиентами, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.
- Влейте растительное масло в тесто и размешайте до однородности.
- Разогрейте сковороду, смазанную тонким слоем масла.
- Выливайте небольшие порции теста на сковороду, равномерно распределяя их, чтобы получить тонкие блины.
- Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.
Шеф-повар Ивлев советует не торопиться и дать тесту «отдышаться» перед жаркой. Это позволяет добиться идеальной текстуры блинов.
«Оставьте тесто на несколько минут, и оно станет только лучше», — уверяет Ивлев.
Эти блины можно подавать с различными добавками — от классической сметаны и мёда до джемов и икры. Ивлев подчёркивает, что разнообразие начинок сделает ваше Масленичное застолье по-настоящему вкусным и разнообразным.
Этот простой рецепт блинов не только наполняет дом ароматом, но и создаёт атмосферу уюта, позволяя всей семье собраться за столом и насладиться моментом.
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