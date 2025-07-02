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Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов: просто и вкусно

Масленичная неделя — отличное время для пригото...

timacad.ru

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Масленичная неделя — это время веселья и гуляний, но также и уникальная возможность побаловать своих близких ароматными и изысканными блинами.

Известный шеф-повар Ивлев, который является мастером кулинарного искусства, поделился своим семейным рецептом, который передаётся из поколения в поколение и проверен временем.

«Суть блинов на Масленицу не только в следовании традициям, но и в том, чтобы через кулинарию выразить свои чувства и уважение к родным», — делится Ивлев.

Он подчёркивает, что этот рецепт прост и доступен каждому, превращая процесс приготовления в увлекательное семейное занятие.

Необходимые ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 300 грамм
  • Свежее молоко — 500 миллилитров
  • Куриные яйца — 3 штуки
  • Кристаллический сахар — 2 столовые ложки
  • Поваренная соль — 1 чайная ложка
  • Масло растительное — 3 столовые ложки (дополнительно для жарки)
  • Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции теста)

Этапы приготовления:

  1. В широкой миске соедините муку, сахар и соль.
  2. В отдельной ёмкости слегка взбейте яйца, затем добавьте молоко и воду.
  3. Постепенно соединяйте жидкую смесь с сухими ингредиентами, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.
  4. Влейте растительное масло в тесто и размешайте до однородности.
  5. Разогрейте сковороду, смазанную тонким слоем масла.
  6. Выливайте небольшие порции теста на сковороду, равномерно распределяя их, чтобы получить тонкие блины.
  7. Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Шеф-повар Ивлев советует не торопиться и дать тесту «отдышаться» перед жаркой. Это позволяет добиться идеальной текстуры блинов.

«Оставьте тесто на несколько минут, и оно станет только лучше», — уверяет Ивлев.

Эти блины можно подавать с различными добавками — от классической сметаны и мёда до джемов и икры. Ивлев подчёркивает, что разнообразие начинок сделает ваше Масленичное застолье по-настоящему вкусным и разнообразным.

Этот простой рецепт блинов не только наполняет дом ароматом, но и создаёт атмосферу уюта, позволяя всей семье собраться за столом и насладиться моментом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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