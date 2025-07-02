Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов: просто и вкусно

Масленичная неделя — это время веселья и гуляний, но также и уникальная возможность побаловать своих близких ароматными и изысканными блинами.

Известный шеф-повар Ивлев, который является мастером кулинарного искусства, поделился своим семейным рецептом, который передаётся из поколения в поколение и проверен временем.

«Суть блинов на Масленицу не только в следовании традициям, но и в том, чтобы через кулинарию выразить свои чувства и уважение к родным», — делится Ивлев.

Он подчёркивает, что этот рецепт прост и доступен каждому, превращая процесс приготовления в увлекательное семейное занятие.

Необходимые ингредиенты:

Пшеничная мука — 300 грамм

Свежее молоко — 500 миллилитров

Куриные яйца — 3 штуки

Кристаллический сахар — 2 столовые ложки

Поваренная соль — 1 чайная ложка

Масло растительное — 3 столовые ложки (дополнительно для жарки)

Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции теста)

Этапы приготовления:

В широкой миске соедините муку, сахар и соль. В отдельной ёмкости слегка взбейте яйца, затем добавьте молоко и воду. Постепенно соединяйте жидкую смесь с сухими ингредиентами, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков. Влейте растительное масло в тесто и размешайте до однородности. Разогрейте сковороду, смазанную тонким слоем масла. Выливайте небольшие порции теста на сковороду, равномерно распределяя их, чтобы получить тонкие блины. Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Шеф-повар Ивлев советует не торопиться и дать тесту «отдышаться» перед жаркой. Это позволяет добиться идеальной текстуры блинов.

«Оставьте тесто на несколько минут, и оно станет только лучше», — уверяет Ивлев.

Эти блины можно подавать с различными добавками — от классической сметаны и мёда до джемов и икры. Ивлев подчёркивает, что разнообразие начинок сделает ваше Масленичное застолье по-настоящему вкусным и разнообразным.

Этот простой рецепт блинов не только наполняет дом ароматом, но и создаёт атмосферу уюта, позволяя всей семье собраться за столом и насладиться моментом.