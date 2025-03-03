Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу: легко и вкусно

Откройте для себя уникальный рецепт блинов от ш...

irecommend.ru

Подписаться на Дзен.канал

На пороге Масленица, и что может быть лучше ароматных золотистых блинов, которые собирают за столом всю семью?

Известный шеф-повар Виктор Ивлев поделился секретами приготовления своего фирменного блина, который без труда может стать звездой любого праздничного стола.

«Блины по-настоящему универсальны, — говорит Ивлев. — Они могут быть сладкими и солеными, подаваться с мясом, икрой или просто с медом и сливочным маслом. Но секрет вкуснейших блинов кроется не только в ингредиентах, но и в любви, с которой их готовят».

Ингредиенты:

  • Мука — 250 г
  • Молоко — 500 мл
  • Вода — 50 мл
  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Растительное масло — 3 ст. л. и немного для жарки
  • Ванильный сахар — 1 пакетик (по желанию)

Пошаговый рецепт:

  • В глубокой миске смешайте муку с солью и сахаром.
  • В отдельной посуде взбейте яйца до пышности, постепенно вливая молоко и воду.
  • Соедините сухие ингредиенты с яично-молочной смесью, хорошо перемешайте до однородности.
  • Добавьте растительное масло и ванильный сахар, перемешайте. Тесто должно получиться жидким, чтобы легко разливаться на сковороде.
  • Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом. Выливайте тесто тонким слоем, распределяя по всей поверхности сковороды.
  • Жарьте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне, переворачивая один раз.

Шеф-повар рекомендует подавать блины с домашним вареньем или сгущенным молоком для настоящего гастрономического наслаждения.

«Этот рецепт передавался в нашей семье из поколения в поколение, и теперь я рад поделиться им с вами», — улыбается Ивлев.

Эти простые шаги помогут каждому встретить Масленицу подготовленным и удивить гостей уникальным вкусом блинов, который запомнится на долго.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

Кардиолог назвал самые опасные лекарства для сердца

Важное в РТ

час назад

Муфтий Татарстана посетил исламский офис Сбербанка

плесень как избавиться

Новости Казани

4 часа назад

Метшин раскритиковал казанскую подземку у ТЦ «Кольцо»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья

установка видеонаблюдения в Краснодаре

Новости Татарстана

3 часа назад

Челнинец пришел в салон за цветами и едва не изнасиловал продавщицу

Не у нас

7 часов назад

Тело было в свинарнике: СК завершил расследование убийства 17-летней школьницы

Новости Казани

день назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Новости Казани

день назад

В Казани средняя цена квартиры выросла до 11 млн рублей

Новости Казани

6 часов назад

29 июня в Казани состоится VK Fest
Лонгриды
2 дня назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

В Казани зима всё ещё держит свои позиции, но с...

Новости Казани

7 минут назад

Казанский стендап комик выступил на шоу «Стендап рулетка» на ТНТ

Интересное в Казани

день назад

Второй сезон конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": торжественное открытие в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Цены на хрущевки около театра Камала достигли 10 млн рублей

Не у нас

2 часа назад

4 китайца умерли после похорон 90-летнего родственника
Водитель Chevrolet снес лося перед Елабугой и п...
Новости Татарстана
22 минуты назад

Водитель Chevrolet снес лося перед Елабугой и попал в больницу

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанца осудили почти на 2 года за раскрытие гостайны

Новости Татарстана

4 часа назад

Прокурор просит изъять имущество экс-замглавы МВД Татарстана

Не у нас

5 часов назад

Узбек убил таксиста в Екатеринбурге во время конфликта
Только два дня в Казани! Живой оркестр и цирков...
Интересное в Казани
4 дня назад

Только два дня в Казани! Живой оркестр и цирковые трюки в грандиозном спектакле «Спящая красавица»