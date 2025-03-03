Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу: легко и вкусно
irecommend.ru
На пороге Масленица, и что может быть лучше ароматных золотистых блинов, которые собирают за столом всю семью?
Известный шеф-повар Виктор Ивлев поделился секретами приготовления своего фирменного блина, который без труда может стать звездой любого праздничного стола.
«Блины по-настоящему универсальны, — говорит Ивлев. — Они могут быть сладкими и солеными, подаваться с мясом, икрой или просто с медом и сливочным маслом. Но секрет вкуснейших блинов кроется не только в ингредиентах, но и в любви, с которой их готовят».
Ингредиенты:
- Мука — 250 г
- Молоко — 500 мл
- Вода — 50 мл
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — щепотка
- Растительное масло — 3 ст. л. и немного для жарки
- Ванильный сахар — 1 пакетик (по желанию)
Пошаговый рецепт:
- В глубокой миске смешайте муку с солью и сахаром.
- В отдельной посуде взбейте яйца до пышности, постепенно вливая молоко и воду.
- Соедините сухие ингредиенты с яично-молочной смесью, хорошо перемешайте до однородности.
- Добавьте растительное масло и ванильный сахар, перемешайте. Тесто должно получиться жидким, чтобы легко разливаться на сковороде.
- Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом. Выливайте тесто тонким слоем, распределяя по всей поверхности сковороды.
- Жарьте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне, переворачивая один раз.
Шеф-повар рекомендует подавать блины с домашним вареньем или сгущенным молоком для настоящего гастрономического наслаждения.
«Этот рецепт передавался в нашей семье из поколения в поколение, и теперь я рад поделиться им с вами», — улыбается Ивлев.
Эти простые шаги помогут каждому встретить Масленицу подготовленным и удивить гостей уникальным вкусом блинов, который запомнится на долго.
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