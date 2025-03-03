Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом блинов на Масленицу: легко и вкусно

На пороге Масленица, и что может быть лучше ароматных золотистых блинов, которые собирают за столом всю семью?

Известный шеф-повар Виктор Ивлев поделился секретами приготовления своего фирменного блина, который без труда может стать звездой любого праздничного стола.

«Блины по-настоящему универсальны, — говорит Ивлев. — Они могут быть сладкими и солеными, подаваться с мясом, икрой или просто с медом и сливочным маслом. Но секрет вкуснейших блинов кроется не только в ингредиентах, но и в любви, с которой их готовят».

Ингредиенты:

Мука — 250 г

Молоко — 500 мл

Вода — 50 мл

Яйца — 4 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Растительное масло — 3 ст. л. и немного для жарки

Ванильный сахар — 1 пакетик (по желанию)

Пошаговый рецепт:

В глубокой миске смешайте муку с солью и сахаром.

В отдельной посуде взбейте яйца до пышности, постепенно вливая молоко и воду.

Соедините сухие ингредиенты с яично-молочной смесью, хорошо перемешайте до однородности.

Добавьте растительное масло и ванильный сахар, перемешайте. Тесто должно получиться жидким, чтобы легко разливаться на сковороде.

Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом. Выливайте тесто тонким слоем, распределяя по всей поверхности сковороды.

Жарьте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон на среднем огне, переворачивая один раз.

Шеф-повар рекомендует подавать блины с домашним вареньем или сгущенным молоком для настоящего гастрономического наслаждения.

«Этот рецепт передавался в нашей семье из поколения в поколение, и теперь я рад поделиться им с вами», — улыбается Ивлев.

Эти простые шаги помогут каждому встретить Масленицу подготовленным и удивить гостей уникальным вкусом блинов, который запомнится на долго.