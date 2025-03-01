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Шеф-повар Ивлев опубликовал семейный рецепт блинов на Масленицу: просто и вкусно

С приближением Масленицы, Константин Ивлев, зна...

avtoklav-dz.ru

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С приближением Масленицы, Константин Ивлев, знаменитый шеф-повар, делится рецептом блинов, который привнесет в ваш дом атмосферу праздника и радости.

Основное содержание: По словам Ивлева, блины не только украшают праздничный стол, но и символизируют тепло и возрождение, которые несет с собой весна. Шеф-повар предлагает простой, но изысканный способ приготовления этого традиционного лакомства.

Ингредиенты для блинов по рецепту Ивлева:

  • 1 литр молока;
  • 5 крупных яиц;
  • 3 столовых ложки сахара;
  • 1 чайная ложка соли;
  • Около 3-3,5 стаканов высококачественной муки;
  • 3 столовых ложки растительного масла;
  • Половина чайной ложки соды, погашенной уксусом.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте яйца, сахар и соль до полной однородности.
  2. Плавно вводите молоко, продолжая взбивать смесь.
  3. Муку нужно ввести мелкими порциями, постоянно перемешивая, чтобы избежать комков.
  4. Добавьте растительное масло и соду, предварительно погашенную уксусом, и хорошо перемешайте до гладкости.
  5. Выпекайте блины на предварительно разогретой и слегка смазанной маслом сковороде.

Ивлев подчеркивает: «Оптимальная температура сковороды — ключ к золотистой корочке блинов без подгорания».

Заключение: Этот рецепт от Константина Ивлева гарантирует, что ваши масленичные блины будут не только вкусными, но и привнесут чувство праздника и новизны в ваш дом. Подготовка этих блинов станет замечательной традицией, которая согреет сердца ваших близких в холодные зимние дни.

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