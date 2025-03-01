Шеф-повар Ивлев опубликовал семейный рецепт блинов на Масленицу: просто и вкусно
avtoklav-dz.ru
С приближением Масленицы, Константин Ивлев, знаменитый шеф-повар, делится рецептом блинов, который привнесет в ваш дом атмосферу праздника и радости.
Основное содержание: По словам Ивлева, блины не только украшают праздничный стол, но и символизируют тепло и возрождение, которые несет с собой весна. Шеф-повар предлагает простой, но изысканный способ приготовления этого традиционного лакомства.
Ингредиенты для блинов по рецепту Ивлева:
- 1 литр молока;
- 5 крупных яиц;
- 3 столовых ложки сахара;
- 1 чайная ложка соли;
- Около 3-3,5 стаканов высококачественной муки;
- 3 столовых ложки растительного масла;
- Половина чайной ложки соды, погашенной уксусом.
Приготовление:
- В большой миске смешайте яйца, сахар и соль до полной однородности.
- Плавно вводите молоко, продолжая взбивать смесь.
- Муку нужно ввести мелкими порциями, постоянно перемешивая, чтобы избежать комков.
- Добавьте растительное масло и соду, предварительно погашенную уксусом, и хорошо перемешайте до гладкости.
- Выпекайте блины на предварительно разогретой и слегка смазанной маслом сковороде.
Ивлев подчеркивает: «Оптимальная температура сковороды — ключ к золотистой корочке блинов без подгорания».
Заключение: Этот рецепт от Константина Ивлева гарантирует, что ваши масленичные блины будут не только вкусными, но и привнесут чувство праздника и новизны в ваш дом. Подготовка этих блинов станет замечательной традицией, которая согреет сердца ваших близких в холодные зимние дни.
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