Готовивший для Путина шеф-повар раскрыл секрет идеального шашлыка перед майскими праздниками

Повар Александр Малханов, который готовил для российского президента Владимира Путина, в интервью "КП" раскрыл секрет идеального шашлыка, который могут дома приготовить все россияне. Известно, что в числе самых любимых блюд Путина - шашлык и уха. А потому к шашлыку у повара особый подход.

Александр отметил, что для "президентского" шашлыка, который будет сочным, ароматным, нежным, потребуется свинина. Лучше брать шею. Окорок слишком сухой, лопатка - жирная.

Всего понадобится: 3 килограмма шеи, килограмм репчатого лука, 45 граммов моли, 10 граммов перца, 20 граммов паприки. Желательно купить сванскую соль или любую приятную вам приправу для шашлыка, 100 граммов растительного масла, поллитра минералки.

Первый секрет - мясо режут не поперек, а вдоль волокон на квадраты, ширина которых не превышет 3-4 сантиметров. Если нарезать мельче, мясо будет сухим, крупнее - рискует не прожариться внутри и подготреть снаружи.

Выложите мясо в миску, посолите, добавьте перец и паприку, пару щепоток сванской соли.

Лук нарезают полукольцами и смешивают с кубиками мяса, потом вливают растительное масло и некоторое время тщательно "массируют" мясо, хорошо проминая руками. Потом добавляют минералку и оставляют на полтора часа.

Кусочки должны быть насажены на шампур ближе друг к другу, чтобы они не теряли сок.

Подавать можно с любимым соусом.