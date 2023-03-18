Сдуру можно: страстный секс закончился для мужчины переломом полового органа

Тюменский уролог Владислав Вешкурцев рассказал о впечатляющем случае из собственной медицинской практики. Однажды к нему обратился житель Тюмени, который пожаловался на страшную боль после страстного и агрессивного полового акта.

"Каждый случай уникален. Вот сейчас меня вызвали в операционную, потому что у женщины расщепленный камень — так мы называем полостную систему почки верхней ее половины. Доступ к такому камню очень непростой. Там надо как-то умудриться не тронуть селезенку, которая находится рядом, суметь проникнуть строго между ребрами, не повредить сосуды и нервы. Ну и так далее. То есть это вообще-то фокус. По-другому я это не назову: это мастерство, умение, понимание своего дела. И вообще-то это совершается каждый день. Сапер может ошибиться один раз. А врачу и один раз непозволительно." - рассказал специалист.