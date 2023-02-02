"Сдулись моментально": обученные в Британии солдаты ВСУ после 20 минут первого боя решили сдаться

Украинский солдат Артем Коваленко, попавший в российский плен, сдавшись добровольно в бою, признался, что группа его сослуживцев, прошедших обучение у инструкторов в Британии, решила сдаться после 20 минут первого же боя в ДНР.

Сам Коваленко говорит, что его призвали на фронт по повестке из военкомата. В июне оказался в учебном центре украинских войск в Житомире, а спустя семь дней его и других солдат на три недели отправили в Британию на обучение.

Как только курс обучения был завершен, военные вернулись на родину, где прошли боевое слаживание.