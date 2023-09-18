Сделав это в Кумохин день, потеряешь и покой, и здоровье: народные приметы на 18 сентября

18 сентября православные вспоминают пророка Захария и его супругу Елисавету Праведную-Предсказательницу. В календаре народном день именуется Кумохиным.

В этот день не рекомендуется брать в руки сыпучие материалы, чтобы счастье не утекло сквозь пальцы. Запрещали предки грустить и скандалить.

Считалось, что стирка на Кумохин день - к беде, болезни.

Если 18 сентябьря выйти в грязной одежде, на которой есть хоть одно пятно, это - к репутационным потерям, кто-то запятнает ваше достоинство.

Нельзя было клясться. При нарушении такой клятвы потом можно тяжело и надолго заболеть и даже умереть.

Также на Кумохин день наблюдали за рябиной - если листья пожелтели, зима придет рано. Если ягод рябины много - к дождям, если мало - осень будет сухой. Если до восхода облака станут красными, жди скорых дождей и сильного ветра.