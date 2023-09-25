Сделав это в Артамонов день, можно получить удачу и здоровье: народные приметы на 25 сентября

25 сентября - Артамонов день, наши предки в этот день остерегались ломать рябиновые ветки, считалось, что это может привести к семейным проблемам. Не принято было делиться хлебом - это может привести к нищете и нужде.

На Артамонов день наши предки старались не ссориться и не разводить сплетни, это неминуемо вело к быстрому наказанию со стороны высших сил.

Не принято было стричься и подстригать ногти - так, считали предки, пожно отстричь здоровье.

Большое количество желтых листьев 25 сентября говорит, что осень будет долгой. А если идет дождь - то зима будет затяжной.